MHP'li başkanın odasındaki 'Böceği' bulmaya gitti içinden kendi SIM kartı çıktı

MHP'li Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun makam odasında bulunan dinleme cihazına ilişkin tutuklanan Enes Yıldırım’ın cihazı bulması için getirilen kişi ve cihazın içindeki sim kartında onun adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

MHP'li Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun Canikli Konağı’ndaki makam odasında 16 Aralık’ta yapılan kontrolde bir dinleme cihazı bulundu. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı M.B., cep telefonu tamircisi Enes Yıldırım ve belediyenin bilgi işlem personeli Yusuf Yılmaz gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. adli kontrolle serbest bırakıldı. Enes Yıldırım ile Yusuf Yılmaz ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİHAZI BULMAYA GELDİ KENDİ SIM KARTI ÇIKTI

Şüphelilerden Enes Yıldırım’ın, dinleme cihazlarını tespit eden ekipmanlara sahip olduğu ve arama yapmak üzere o gün belediyeye davet edildiği öğrenildi. Arama sırasında cihazı bulan Yıldırım’ın, cihazdan çıkan sim kartın da kendi adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

Enes Yıldırım'ın ifadesinde şunları söyledi:

"Cihaz üzerinden çıkan sim kart bana ait değil. Eğer ki o sim kartın benim olduğumu bilseydim ya da ben yerleştirmiş olsaydım kullandığım cihazı benden başka kullanan yok. Masaya yaklaştığım zaman cihazın sesini kapatırdım kimse bilmezdi. Kendi kendimi nasıl yakalatırım. Suçlamaları reddediyorum"

