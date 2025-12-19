MHP'li başkanın odasındaki 'Böceği' bulmaya gitti içinden kendi SIM kartı çıktı

MHP'li Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun Canikli Konağı’ndaki makam odasında 16 Aralık’ta yapılan kontrolde bir dinleme cihazı bulundu. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı M.B., cep telefonu tamircisi Enes Yıldırım ve belediyenin bilgi işlem personeli Yusuf Yılmaz gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. adli kontrolle serbest bırakıldı. Enes Yıldırım ile Yusuf Yılmaz ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşte dinleme cihazı çıkan MHP'li Yazıcıoğlu'nun makam odası!

CİHAZI BULMAYA GELDİ KENDİ SIM KARTI ÇIKTI

Şüphelilerden Enes Yıldırım’ın, dinleme cihazlarını tespit eden ekipmanlara sahip olduğu ve arama yapmak üzere o gün belediyeye davet edildiği öğrenildi. Arama sırasında cihazı bulan Yıldırım’ın, cihazdan çıkan sim kartın da kendi adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

Enes Yıldırım'ın ifadesinde şunları söyledi: