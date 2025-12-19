Son Dakika | Muhittin Böcek’in gelini ve iki iş insanı tahliye oldu

Son dakika... Antalya Büyükşehir'in seçilmiş Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile iş insanları Halil Tolga Ayvazoğlu ve Salih Eyiişleyen tahliye oldu. Üç kişi adli kontrol ile serbest kalırken haftaya da iddianamenin tamamlanacağı öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de aralarında olduğu tutuklu şüphelilerin ek ifadeleri alındı. İfadeler, Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde gerçekleşti. Böcek’le birlikte Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek, Fazlı Ateş, Halil Tolga Ayvazoğlu, Salih Eyiişleyen ve Mehmet Okan Kaya da ifade verdi.

Muhittin Böcek, ifadesinde eski gelini Zeynep Kerimoğlu’na dair iddialar ve seçim çalışmaları için bir şirkete para aktarılması suçlamalarını kabul etmedi. Şunları söyledi:

"Yusuf Y.'nin beyanı çerçevesinde benzer nitelikteki hususlarla ilgili tespit yapılan eylemler sebebiyle yargılama aşamasında beyan veren şahıslarla da yüzleşerek gerekli savunmamı yapacağım. Üzerime atılı suçlamalarda doğrudan ve kasıtlı bir eylemim kesinlikle söz konusu değildir. Büyükşehir Belediyesi'nin insan ve ekonomik gücü düşünüldüğünde, alt personelin yapmış olduğu eylemlerden haberdar olmam beklenemez. Şahsımla ilişkilendirilen hususlar hakkında bilgi sahibi olmam ancak belirtmiş olduğum üzere alt seviyede görevli bürokratların benim adımı kullanarak maddi menfaat ya da suçlamış olabileceği bir hususum bu konuda yoktur. Bu konuda bir denetim ihmali yaptığımı düşünmüyorum. İştirak şirketleri üzerinden bürokratların yüksek mahiyetlerinin de benimle ilişkilendirilmemesi gerektiğini düşünmekteyim. Her ne kadar belediyeyle de ilişkili olsa bu şirketlerin çoğunun ayrı ve bağımsız yönetim kadroları vardır"

"TENEZZÜL EDECEK DEĞİLİM"

Böcek, iş insanlarından doğrudan para talep ettiği ya da oğlunu bu işlerde kullandığı yönündeki iddiaları da reddetti. Şöyle konuştu:

"Çünkü 1994 yılından beri üst düzey kamu hizmeti yürütmekteyim. Bu hizmetlerim, ailemden de gelen ve nesil olarak Antalya'nın yerlisi bir kişi konumundayım. Ailem ve benim maddi varlığım, durumum ortadadır. Bir şekilde belediyeyle ilişki içerisinde olan bu şahısların, kişisel mal varlığım karşısında iddia ettiği rakamlara tenezzül edecek bir kişi değilim. Yine oğlum doğduğu andan itibaren ben belediye başkanıyım"

ÜÇ KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İfadelerin ardından tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, ile iş insanları Halil Tolga Ayvazoğlu ve Salih Eyiişleyen, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla bugün tahliye edildi.

Öte yandan Böcek hakkındaki iddianamenin haftaya tamamlanacağı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

