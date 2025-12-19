AKP İmralı Süreci için kanun önerisini açıkladı

AKP’nin İmralı Süreci'nde kurulan komisyona sunduğu raporda, çözüm sürecine ilişkin yasal düzenlemenin ayrı ve geçici bir yasa ile yapılması gerektiği belirtildi. Raporda şu ifadeler kullanıldı:

"Terörün ve şiddetin kalıcı bir şekilde ortadan kaldırılması, yalnızca güvenlik tedbirlerinin sürekliliğine değil; öngörülebilir, toplumca benimsenmiş ve devletin uzun vadeli hedefleriyle uyumlu bir hukuk çerçevesinin oluşturulmasına bağlıdır"

2014’te çıkarılan 6551 sayılı "Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" örnek gösterilerek, yeni dönemin koşullarının farklı olduğu vurgulandı. Yeni yasa teklifinin "sürekli uygulanacak ceza hükümlerine istisna veya ayrıcalık niteliği taşımaması" gerektiği, bunun yerine "tarihselliği ve özgün amacı olan" bir çerçeve sunması gerektiği ifade edildi.

SADECE FESHİNİ TAMAMLAYANLAR İÇİN

Yasa teklifinde, düzenlemenin yalnızca “varlığını sona erdirdiği tespit edilen ve doğrulanan terör örgütleri” için geçerli olacağı belirtildi. Bu tespitin “devletin en üst güvenlik organları eliyle oluşturulan kurumsal bir mekanizma tarafından yapılması zorunlu” olduğu vurgulandı.

Raporda genel ceza yasalarında değişiklik yapılmasının yerine, "müstakil bir kanun"un çıkarılmasının daha hukuki ve gerçekçi olduğu savunuldu. Mevzuat uyumlaştırması yöntemi için "uygulamada yüksek hukuksal risk taşımaktadır" ifadesi kullanıldı.

FİİLE GÖRE AYRIM ÖNERİSİ

Sunulan öneride, örgüt mensuplarının "yeknesak bir kategorik değerlendirmeye" tabi tutulmaması gerektiği, aksine "örgütsel faaliyet kapsamında ortaya çıkan bireysel sorumluluğun" dikkate alınması gerektiği savunuldu. "Fiilin ağırlığı, kişinin eylem üzerindeki etkisi, örgütsel yapı içindeki konumu ve eylemin doğurduğu sonuçlar" birlikte değerlendirilmeli dendi.

YENİ SUÇ İŞLEMEME ŞARTI

Bireylerin yeniden suç işlemesi hâlinde önceki fiilleriyle birlikte değerlendirileceği ifade edildi. "Yeni suç ile önceki fiil ceza hukuku bakımından içtima ettirilerek bir bütünlük içinde değerlendirilmelidir" denildi.

Raporun son bölümünde, düzenlemenin amacı şöyle açıklandı:

"Bu hukuki düzenlemenin amacı, suçu mazur görmek ve affetmek değil; silah ve şiddeti reddeden bireyin topluma dönüşünü kolaylaştırmak, toplumun adalet beklentisini korumak ve toplumsal huzuru ve güveni yeniden tesis etmektir"

Bu süreçte "kudret ve şefkatin birlikte" kullanacağı ifade edilerek, hem toplumsal onarım hem de güvenliğin birlikte sağlanacağı belirtildi.