CHP'den istifa edip AKP'ye geçen Umut Yılmaz'ın en büyük sınavı belli oldu!

Gaziantep’te Şehitkamil Belediyesi’nin CHP döneminde yargıya taşıdığı imar değişikliği tartışmaları sürüyor. AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Merveşehir ve Karacaahmet Mahalleleri için yaptığı imar planı değişikliği, Gaziantep 4. İdare Mahkemesi tarafından 21 Mayıs'ta hukuka aykırı bulunarak iptal edilmişti.

Mahkeme, iptal kararında planın şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğuna karar vermişti. Bilirkişi raporunda ise plan kararları kademelenme ilkesi ve ölçekler arasındaki tutarlılığı sağlamadığı, artan nüfusun gerektirdiği sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeterliliğine dair niteliksel ve niceliksel değerlendirme yapılmadığı belirtmişti. Mahkeme, plan kararlarının kamu yararı ve planlamanın öngörülebilirliği açısından eksik ve belirsiz kaldığına dikkat çekerek söz konusu planı iptal etti.

17 Temmuz 2025'te mahkeme kararı doğrultusunda iptal eden yeni alan için yeni bie imar plan çalışması yapılmasına karar veridi.

İddiaya göre AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, mahkemenin iptal kararını adeta görmezden gelerek, bu kez Eyüp Sultan Mahallesi’ni de kapsayan yeni bir imar değişikliği yaptı. Plan açıklama raporunda mahkeme kararına değinilmemesi ise dikkat çekti.

CHP'Lİ ÜYELERDEN İMAR PLANINA İTİRAZ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde görev yapan CHP’li üyeler, söz konusu değişikliğe ret oyu verdi. CHP'li Meclis üyeleri imar planına itiraz etti. Konunun tekrar Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Öte yandan tartışmalı imar planı askıya çıkarken; CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu oldu.

"KARARIN ARKASINDA DURACAKLAR MI?"

Şahinbey Belediyesi CHP'nin önceki dönem Meclis Üyesi Uğur Kalkan, konuya ilişkin Halktv.com.tr'ye konuştu. Söz konusu imar planlarında kamu yararını gözeten değişikliklerin olmadığını savunan Kalkan, "Şehitkamil Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bir kararını yargıya taşıyor. Mahkeme Şehitkamil Belediyesi'ni haklı buluyor ve imar değişikliğini iptal ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hukuk kararlarını arkadan dolanmayı çok sever. Mahkeme kararını boşa düşürmek için önceki planda olmayan bir mahalleyi de bu plan değişikliğine dahil ediyor. Önceki plandaki eksik alanları bu mahalleyi de ekleyerek bu eksikliği kapatma düşüncesiyle bu işi yaptıklarını düşünüyorum. Umut Yılmaz ve bazı meclis üyeleri CHP'den ayrılıp Akp'ye geçti. Haksız ve hukuksuz olduğu için iptal ettirdikleri planın devamı olan bu plana boyun mu eğecekler, yoksa önceki kararın arkasında mı duracaklar hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.