CHP'li Tanal "Erdoğan'ın torunu ABD vatandaşı" dedi AKP'li Zengin de yanıt verdi
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmelerinde söz alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanlara yönelik eleştirilerde bulundu. Elindeki ehliyeti göstererek başlayan Tanal şunları söyledi:
"Değerli arkadaşlar, bu ülkede benim elimde şu anda ehliyetim var. Bu ehliyetimin arkasında ne yazıyor biliyor musunuz? Ben 68 yaşından sonra 124 Serçe arabası otomobil kullanabilmem için benim doktora gitmem lazım. Bir rapor almam lazım. Reflekslerim yerinde mi değil mi? Ama çok yerinde. Ve evet çok yerinde. Peki bu ülke bir arabayı teslim edemediğiniz insana bu ülkenin yönetimini nasıl teslim ediyorsunuz başkanım?"
Tanal, ekonomi için güven çağrısı yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile bakanları da sert şekilde eleştirdi.
Tanal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın torunun ABD vatandaşı olduğunu iddia etti. Tanal, Aile Bakanı Mahinur Özdemir'in çocuklarının da yurt dışında okunduğunu öne sürdü:
"Cumhurbaşkanı diyor ki bana güvenin. Aile Sosyal Politikalar Bakanı diyor ki bana güvenin. Maliye Bakanı diyor ki bana güvenin. E biz size güvenelim bize bir gerekçe verin. Arkadaşlar çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı çocuğu Amerikan vatandaşı, torunu Amerikan vatandaşına geçirildiği iddia ediliyor. Amerika’da okuduğu iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı bu ülkeye güvenmiyor diyor. Kendi torunu bu ülkede okutmuyorsa bu ülkenin için vatandaşından gidip Amerika vatandaşlığı yapıldı doğruysa o zaman biz sana nasıl güveniriz Cumhurbaşkanı?
Aile Sosyal Bakanı Belçika vatandaşı, çocukları Belçika’da okuyor. Çocuklarını bu ülkeye niye getirmiyor? Çocuklarımızı nasıl koruyacak bu bakan? Gelelim Maliye Bakanlığız. Maliye Bakanlığı siz İngiltere’de getirdiniz. Maliye Bakanı oldu. Maliye Bakanı görev bitti bir daha İngiltere’ye gitti. Bir daha İngiltere’de getirdiniz bakan yaptınız. Görev bitince tekrar İngiltere’ye gidecek. Ya arkadaşlar sizin Cumhurbaşkanınız, sizin bakanlarınız bu ülkeye güvenmiyorsa bu vatandaşlar nasıl güvene diyebiliyorsunuz?"
AKP'nin 'utanmıyoruz' çıkışına CHP'den 'sizin yerinize utanıyoruz' yanıtı
ZENGİN İDDİALARA YANIT VERDİ
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Mahmut Tanal’ın ifadelerine yanıt verdi:
- "Yaptığınız işle alakalı genel çerçevesini ayrıca tartışabiliriz. Fakat tabii hatırlamak istemiyor Sayın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım çok kısa bir süre evvel ağlayarak gözyaşları içerisinde 77 yaşında bir ismi Cumhurbaşkanı adayı gösterdiler Sayın Kılıçdaroğlu’nu kendi başkanlarını. Yani o günden bugüne herhalde fikirleri değişmemiştir ehliyetle alakalı güvenle alakalı. Bu çelişik şeyin bir altını çizmemiz lazım.
- Sayın Cumhurbaşkanımızın torunu Çamlıca’da proje İmam Hatip Lisesi vardı. Hafızlık eğitimi yapan orada okuyor. Kamuoyundan çok rahatlıkla görülebilir. Diğer taraftan da Sayın Bakanımızın çocukları da Türkiye’de okuyorlar. Yani burada böylesine aleni olarak kamuoyunun bildiği bilgileri çarpıtarak yalan söylemeyi çok ama çok yakışıksız buluyorum"
Mahmut Tanal, söz hakkı alarak yeniden kürsüye çıktı ve iddialarının arkasında durdu:
- "Çocukların kayıtlarını Bakan ne zaman getirdi? Burayı bir getirir misiniz? Belçika Bakanı. Ne demek bana? Bu ülkenin bakanı çocuklarını yurt dışında okutamaz. Bu okutamaz kardeşim. Sana ne diyor? Bu ülkenin bakanı yurt dışında çocuklarını okutamaz. Bu ülkenin bakanı Belçika vatandaşı olamaz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanının torunları Amerika vatandaşlığına geçmiş ise geçemez. Ne demek sana yok? Yalan söylüyorsunuz siz. Bana kayıtlarını getirin. Getirin kayıtlarını o zaman. Yalan söylüyorsunuz. Kayıtlarını kamuoyuyla paylaşın o zaman. Yalan söylüyorsunuz. Kamuoyuyla paylaşın. Teşekkür ederiz. Lütfen sakin olalım. Sayın Tanal tamam sakin olalım"
Tartışmanın son sözü yeniden Özlem Zengin’den geldi. Tanal’ın "ne zaman getird" sorusuna atıfta bulunarak şöyle konuştu:
- "Sayın Başkanım, zaten zaten hatıp kendi yalanını kendi düzeltti, kendi tevil etti. Dedi ki ne zaman getirdi? Şu anda bu konuşmayı şu anda yapıyorsunuz. Sayın Bakan’ın çocukları burada okuyor. Daha evvel kendisi Büyükelçiydi. Büyükelçi olduğu için Cezayir’deydi. Evlatları da buradadır. Burada görev yapıyor ve bu ülkenin okullarına devam ediyor. Burada okuyor. Değerli arkadaşım. Kendinizi ifade ettiniz. Kendiniz kürsüden ifade ettiniz. Kayıtları ne zaman getirir? Demek ki Türkiye’de okuyor. Sayın Tanal yapmayız. İnsanları itham ediyorsunuz. Gerçeği söylemiyorsunuz, tahrif ediyorsunuz."