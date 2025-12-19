CHP'li Tanal "Erdoğan'ın torunu ABD vatandaşı" dedi AKP'li Zengin de yanıt verdi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmelerinde söz alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanlara yönelik eleştirilerde bulundu. Elindeki ehliyeti göstererek başlayan Tanal şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar, bu ülkede benim elimde şu anda ehliyetim var. Bu ehliyetimin arkasında ne yazıyor biliyor musunuz? Ben 68 yaşından sonra 124 Serçe arabası otomobil kullanabilmem için benim doktora gitmem lazım. Bir rapor almam lazım. Reflekslerim yerinde mi değil mi? Ama çok yerinde. Ve evet çok yerinde. Peki bu ülke bir arabayı teslim edemediğiniz insana bu ülkenin yönetimini nasıl teslim ediyorsunuz başkanım?"

Tanal, ekonomi için güven çağrısı yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile bakanları da sert şekilde eleştirdi.

Tanal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın torunun ABD vatandaşı olduğunu iddia etti. Tanal, Aile Bakanı Mahinur Özdemir'in çocuklarının da yurt dışında okunduğunu öne sürdü:

"Cumhurbaşkanı diyor ki bana güvenin. Aile Sosyal Politikalar Bakanı diyor ki bana güvenin. Maliye Bakanı diyor ki bana güvenin. E biz size güvenelim bize bir gerekçe verin. Arkadaşlar çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı çocuğu Amerikan vatandaşı, torunu Amerikan vatandaşına geçirildiği iddia ediliyor. Amerika’da okuduğu iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı bu ülkeye güvenmiyor diyor. Kendi torunu bu ülkede okutmuyorsa bu ülkenin için vatandaşından gidip Amerika vatandaşlığı yapıldı doğruysa o zaman biz sana nasıl güveniriz Cumhurbaşkanı?

Aile Sosyal Bakanı Belçika vatandaşı, çocukları Belçika’da okuyor. Çocuklarını bu ülkeye niye getirmiyor? Çocuklarımızı nasıl koruyacak bu bakan? Gelelim Maliye Bakanlığız. Maliye Bakanlığı siz İngiltere’de getirdiniz. Maliye Bakanı oldu. Maliye Bakanı görev bitti bir daha İngiltere’ye gitti. Bir daha İngiltere’de getirdiniz bakan yaptınız. Görev bitince tekrar İngiltere’ye gidecek. Ya arkadaşlar sizin Cumhurbaşkanınız, sizin bakanlarınız bu ülkeye güvenmiyorsa bu vatandaşlar nasıl güvene diyebiliyorsunuz?"