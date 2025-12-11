AKP'nin 'utanmıyoruz' çıkışına CHP'den 'sizin yerinize utanıyoruz' yanıtı

TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde, AKP'li Özlem Zengin'in "utanmıyoruz, gurur duyuyoruz" çıkışı tepki toplamıştı. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, “Madem siz bu kurduğunuz düzenden gurur duyuyorsunuz, ben de milletimiz adına, o çarkın dişlileri arasında ezilenler için sizin adınıza utanıyorum" dedi.

9 Arlık günü CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iktidarın AKP'lilerin yakınlarını sınavsız, mülakatsız işe alım sürecini eleştirmiş ve "Hiç mi utanmıyorsunuz?" diye sormuştu.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise "Evet utanmıyoruz, gurur duyuyoruz yaptığımız işten" diye karşılık vermişti.

sibel-suicmez.png

"KURDUĞUNUZ DÜZENDEN GURUR DUYUYORSANIZ, BEN SİZİN ADINIZA UTANIYORUM"

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerinde konuşan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Zengin'in verdiği "utanmıyoruz" yanıtına tepki gösterdi.

AKP'li Özlem Zengin mülakatsız işe alımlar için 'Utanmıyoruz, gurur duyuyoruz' dedi...AKP'li Özlem Zengin mülakatsız işe alımlar için 'Utanmıyoruz, gurur duyuyoruz' dedi...

Suiçmez, konuşmasında şunları söyledi:

"Geçtiğimiz gün Meclis kayıtlarına geçen tarihi bir itiraf duyduk. Sayın Gökhan Günaydın, Sayın Bakan’a ‘utanmıyor musunuz’ diye sordu, iktidar kanadından ‘hayır utanmıyoruz, gurur duyuyoruz yaptığımız işten’ cevabı geldi. Madem siz bu kurduğunuz düzenden gurur duyuyorsunuz, ben de milletimiz adına, o çarkın dişlileri arasında ezilenler için sizin adınıza utanıyorum.

Öğrencilere bütçeden 252 milyar lira ayırmayıp, bir öğün ücretsiz yemek vermemenizden ben utanıyorum. Asgari ücretliye ara zam vermediğiniz için ceplerinizden 6 bin 700 almanızdan ben utanıyorum. Emeklinin ikinci, üçüncü işte çalışmasından, açlık sınırının altında maaş almasından ben utanıyorum. Okul sıralarında olması gereken çocukların, MESEM adı altında ağır sanayide çalıştırılıp ölmelerine neden olan bu vicdansız düzeninizden ben utanıyorum. KPSS’den 90 üstü puan alan öğretmenlerimizi atamayıp, onları inşaat köşelerinde ölüme götüren, gençlerin hayallerini çalan liyakatsiz düzeninizden ben utanıyorum. Adaletin kantarını bozan, hukuku ve anayasayı ayaklar altına alan bu yargı düzeninizden ben utanıyorum.”

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

