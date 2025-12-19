Ümit Özdağ hakkında bir 'Şeyh Sait' iddianamesi daha hazırlandı!

Ümit Özdağ hakkında bir 'Şeyh Sait' iddianamesi daha hazırlandı!
Yayınlanma:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında sosyal medyada Şeyh Sait hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle iddianame hazırlandı. Şeyh Sait'in torunu Bedri Fırat'ın suç duyurusunun ardından hazırlanan iddianamede Özdağ'ın 2 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca Özdağ'ın ceza alması halinde 1/4 oranında indirime gidileceği belirtildi.

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, Şeyh Sait’e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle “alenen kişinin hatırasına hakaret” suçundan iddianame düzenlendi.

Erzurum’un Hınıs ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özdağ’ın sosyal medya platformu X üzerinden Şeyh Sait hakkında kullandığı ifadelerin Türk Ceza Kanunu’nun 130. maddesi kapsamında suç oluşturduğu ileri sürüldü. Savcılık, söz konusu paylaşımların kamuya açık şekilde yapıldığını ve çok sayıda kişi tarafından görüldüğünü belirtti. Şeyh Sait'in torunu Bedri Fırat, Özdağ’dan şikâyetçi oldu.

Özdağ 9 Kasım 2024 tarihinde yaptığı paylaşımında Şeyh Sait için “vatan haini”, “İngiliz emperyalizminin köpeği” ve “alçak bir katil” ifadelerini kullandığı belirtildi.

mit-ozdag.jpg

Ümit Özdağ'a açılan Şeyh Said davasında karar çıktı!Ümit Özdağ'a açılan Şeyh Said davasında karar çıktı!

İddianamede, Özdağ’ın ifadesinin alınması amacıyla farklı tarihlerde girişimlerde bulunulduğu, ancak Özdağ’ın avukatı olmadan ifade vermeyeceğini bildirdiği ve savunmasını yazılı olarak sunacağını beyan etmesine rağmen dosyaya herhangi bir savunma sunmadığı kaydedildi. Savcılık, bu durumu şüphelinin susma hakkı kapsamında değerlendirdi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, Özdağ’ın paylaşımlarında yer alan ifadelerin “onur kırıcı, şeref ve haysiyet zedeleyici” nitelikte olduğu kanaatine vararak, alenen kişinin hatırasına hakaret suçunun işlendiğini belirtti. Dosyanın uzlaştırma kapsamında olduğu, ancak müştekinin uzlaşmayı kabul etmemesi nedeniyle uzlaştırma sürecinin sonuçsuz kaldığının altı çizildi.

Hazırlanan iddianamede, Ümit Özdağ’ın TCK 130/1 ve 53/1 maddeleri uyarınca 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Özdağ'ın ceza alması halinde Basit Yargılama Usulü uygulanmış olması sebebiyle sonuç cezada 1/4 oranında indirime gidileceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Siyaset
CHP'li Tanal "Erdoğan'ın torunu ABD vatandaşı" dedi AKP'li Zengin de yanıt verdi
CHP'li Tanal "Erdoğan'ın torunu ABD vatandaşı" dedi AKP'li Zengin de yanıt verdi
FETÖ kumpaslarının hedefi olmuştu: Özgür Özel'den Yarbay Ali Tatar'ın ölümünün 16’ncı yılında 'adalet' vurgulu mesaj
FETÖ kumpaslarının hedefi olmuştu: Özgür Özel'den Yarbay Ali Tatar'ın ölümünün 16’ncı yılında 'adalet' vurgulu mesaj