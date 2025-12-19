Ümit Özdağ hakkında bir 'Şeyh Sait' iddianamesi daha hazırlandı!

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, Şeyh Sait’e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle “alenen kişinin hatırasına hakaret” suçundan iddianame düzenlendi.

Erzurum’un Hınıs ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özdağ’ın sosyal medya platformu X üzerinden Şeyh Sait hakkında kullandığı ifadelerin Türk Ceza Kanunu’nun 130. maddesi kapsamında suç oluşturduğu ileri sürüldü. Savcılık, söz konusu paylaşımların kamuya açık şekilde yapıldığını ve çok sayıda kişi tarafından görüldüğünü belirtti. Şeyh Sait'in torunu Bedri Fırat, Özdağ’dan şikâyetçi oldu.

Özdağ 9 Kasım 2024 tarihinde yaptığı paylaşımında Şeyh Sait için “vatan haini”, “İngiliz emperyalizminin köpeği” ve “alçak bir katil” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Ümit Özdağ'a açılan Şeyh Said davasında karar çıktı!

İddianamede, Özdağ’ın ifadesinin alınması amacıyla farklı tarihlerde girişimlerde bulunulduğu, ancak Özdağ’ın avukatı olmadan ifade vermeyeceğini bildirdiği ve savunmasını yazılı olarak sunacağını beyan etmesine rağmen dosyaya herhangi bir savunma sunmadığı kaydedildi. Savcılık, bu durumu şüphelinin susma hakkı kapsamında değerlendirdi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, Özdağ’ın paylaşımlarında yer alan ifadelerin “onur kırıcı, şeref ve haysiyet zedeleyici” nitelikte olduğu kanaatine vararak, alenen kişinin hatırasına hakaret suçunun işlendiğini belirtti. Dosyanın uzlaştırma kapsamında olduğu, ancak müştekinin uzlaşmayı kabul etmemesi nedeniyle uzlaştırma sürecinin sonuçsuz kaldığının altı çizildi.

Hazırlanan iddianamede, Ümit Özdağ’ın TCK 130/1 ve 53/1 maddeleri uyarınca 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Özdağ'ın ceza alması halinde Basit Yargılama Usulü uygulanmış olması sebebiyle sonuç cezada 1/4 oranında indirime gidileceği ifade edildi.