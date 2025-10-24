Ümit Özdağ'a açılan Şeyh Said davasında karar çıktı!

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'a 2022 yılında sosyal medya hesabından yaptığı Şeyh Said paylaşımının ardından, Şeyh Said'in torunu tarafından 5 kuruşluk dava açılmıştı. Özdağ o dönemki paylaşımında, "Şeyh Sait itini rahmetli dedem Binbaşı Mikail asılmak üzere Diyarbakır’a götürmüştü. Son söyleyen Öcalan’da İmralı’da otluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Amida Haber'de yer alan habere göre, Özdağ'ın o dönemki paylaşımının ardından Şeyh Said’in torunu Kasım Fırat sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve Özdağ'ın sözlerine, "Şeyh Said Efendiye dil uzatan hakaret edenler bilsinler ki biz ceberut zalimlere ve onun yardakçılarına hiç perva etmedik, boyun eğmedik. Şeyh Said Efendi Kürt halkı ve inananların onurudur, eminim ki küfürbaz faşistlere gereken cevabı vereceklerdir" ifadeleri ile yanıt vermişti.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Ankara 36'ncı Asliye'de görülen davada mahkeme söz konusu davada red kararı verdi. Kararın gerekçesinin önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, davayı açan tarafın kararı istinafa götüreceği belirtildi.