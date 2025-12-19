CHP'li Emre'den Bilal Erdoğan'a 'Gazze' tepkisi!

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Gazze'de yaşanlara ilişkin "Liderimiz Erdoğan daha güçlü olsaydı bu soykırım olmazdı. İçerideki fitneler yüzünden gücümüz azaldı" şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yaptığı açıklamada, "Baktığınız zaman kağıt üzerinde hiçbir görevi olmayan Bilal Erdoğan'ın Gazze meselesiyle ilgili açıklamalar yaptığını görüyoruz. Diyor ki 'Yani diyor liderimiz Erdoğan daha güçlü olsaydı bu soykırım olmazdı. İçerideki fitneler yüzünden gücümüz azaldı.' Tabii şüphesiz çok derinlikli bir analiz. Bunu nasıl yorumlayacağımızı bilemiyoruz ama bir yönüyle kendi babasının yeterince güçlü olmadığını ve acziyetini itiraf etmiş. Bir açıdan baktığımızda babasının bir acziyetine işaret ediyor" dedi.

Emre'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İkinci nokta da Gazze'deki bu felaketi iç siyasete bağlamak toplumu işte fitneydi, kaypaktı, hain diye bölmek, etiketlemek, ahlaki de değildir, memleketin hayrına da değildir. Ben bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş vatandaşlara, orada siyaset yapanlara, bakanlık yapanları, cumhurbaşkanı yardımcılığı yapanlara, Milli Güvenlik Kurulu üyelerine, hiçbir resmi vasfı olmayan kişinin kendisini sizlerden daha üste bir şekilde konumlandırmasını, böyle davranmasını, böyle konuşmasını içinize sindiriyor musunuz?

Bunu bir düşünmelerini, bunu bir tartmalarını, değerlendirmelerini isteriz. Çünkü burada anlaşılıyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu unsuru ne o eşitlik, fırsat eşitliği ve bugün bir yurttaşın Ağrı'nın bir köyünde doğan bir çocuğun, Ankara'daki sırtı güçlü bir siyasetçinin evladıyla eşit şartlarda yarıştığı bir Türkiye gerçeği, Cumhuriyet'in temel hayali ve hedefi ne dediğimizde aslında budur. Özünde temel niteliklerinden biri budur. Buralara yönelik aşınmanın gün be gün devam ettiğini, hele hele de böyle babadan oğlu acaba geçer mi diye iktidarın heveslileri olduğunu gözlüyoruz. Buna Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yurttaşlarımız katiyen izin vermez. CHP izin vermez. İlk seçimde biz milletimizle birlikte gerçek anlamda halkın iktidarını kuracağız."