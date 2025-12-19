Son Dakika | Gülşah Durbay'ın vefatının ardından... Şehzadeler Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu

Son Dakika | Gülşah Durbay'ın vefatının ardından... Şehzadeler Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu
Yayınlanma:
Son Dakika Haberi...Gülşah Durbay'ın vefatının ardından Şehzadeler Belediyesi'nde yeni başkan seçimi tamamlandı. Açıklanan sonuçlara göre CHP'nin adayı Hakan Şimşek, Şehzadeler Belediyesi'nin yeni başkanı oldu.

Manisa'da Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 14 Aralık’ta kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şehzadeler Belediyesi seçimi başladıŞehzadeler Belediyesi seçimi başladı

Durbay'ın vefatı büyük hüzün yarattı. Ferdi Zeyrek'in ölümünden 6 ay sonra yaşanan elim olay tüm Manisa'yı yasa boğdu.

AKP, MHP VE İYİ PARTİ ADAY ÇIKARMADI

Durbay'ın vefatının ardından da yerine başkan seçilmesi için Belediye Meclisi bugün, Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda olağanüstü toplandı.

AKP, MHP ve İYİ Parti aday çıkarmayıp CHP'nin adayına destek vereceğini açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de seçimi izlemek için katıldı.

Seçimde CHP'li oturum başkanı AKP, MHP ve İYİ Parti'ye teşekkür etti. Bu sırada bir Meclis Üyesi Yenal Yıldırım, bağımsız olarak aday olduğunu açıkladı.

BAĞIMSIZ ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Yıldırım, "Adaylığımı açıklıyorum. Ben adayım. Kimsenin iki dudağı arasından çıkacak ikbal ile adaylığımı söylemiyorum. Ben kendim Yenal Yıldırım olarak adayım. Ben bu partinin ve ya bu belediyenin meclis üyesiyim. Adaylığımı açıklamam kadar doğal bir şey yok. Kimsenin iki dudak arasındaki ikbalde bağlı değilim. Belediye başkanlığına adayım. Bütün meclis üyeleriyle birlikte bu karar burada verilir. Olursa hayırlısı olur olmazsa da yapacak bir şey yok. Ama 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı bellidir olamıyorum' diye bir şey yok. Ben kimsenin iki dudağı arasından çıkacak bir isimle ilgili değilim" dedi.

Böylece seçim Hakan Şimşek ve Yenal Yıldırım arasında başlamış oldu.

İLK TUR BERABERE BİTTİ

Yapılan oylamanın sonucunda Hakan Şimşek ile Yenal Yıldırım 7'şer oyla berabere kaldı. 4 oy ise, aday ismi pusulanın mühürsüz tarafına yazıldığı için geçersiz sayıldı. Seçim ikinci tura kaldı.

HAKAN ŞİMŞEK YENİ BAŞKAN OLDU

İkinci turda CHP'nin adayı Hakan Şimşek 23 oy aldı. Bağımsı adaylığını açıklayan Yenal yıldırım ise 7 oy aldı. Böylece Şehzadeler Belediye'sinin yeni Belediye Başkanı Hakan Şimşek oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Siyaset
Süreç raporları komisyona sunuldu: Kimse kimsenin raporunu beğenmedi
Süreç raporları komisyona sunuldu: Kimse kimsenin raporunu beğenmedi
CHP'li Emre'den Bilal Erdoğan'a 'Gazze' tepkisi!
CHP'li Emre'den Bilal Erdoğan'a 'Gazze' tepkisi!