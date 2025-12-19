Şehzadeler Belediyesi seçimi başladı

Son dakika... Gülşah Durbay'ın vefatının ardından Şehzadeler Belediyesi'ndeki seçimde CHP seçimi başladı. CHP'den Hakan Şimşek aday oldu. Yenal Yıldırım da aday olduğunu açıkladı. Oturum başkanı, CHP'yi destekleyen AKP, MHP ve İYİ Partili üyelere teşekkür etti.

Manisa'da Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kanser hastalığı nedeniyle vefat etti. Tüm Manisa, Durbay'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı.

Durbay'ın vefatı büyük hüzün yarattı. Ferdi Zeyrek'in ölümünden 6 ay sonra yaşanan elim olay tüm Manisa'yı yasa boğdu.

Durbay'ın vefatının ardından da yerine başkan seçilmesi için Belediye Meclisi topalndı.

AKP, MHP ve İYİ Parti aday çıkarmayıp CHP'nin adayına destek vereceğini açıkladı.

İKİ ADAY ÇIKTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de seçimi izlemek için katıldı.

Seçimde CHP'li oturum başkanı AKP, MHP ve İYİ Parti'ye teşekkür etti. Bu sırada bir Bağımsız Meclis Üyesi Yenal Yıldırım, aday olduğunu açıkladı.

Böylece seçim Hakan Şimşek ve Yenal Yıldırım ile başlanmış oldu. Yıldırım, tek aday açıklanmasına itiraz etti. CHP'nin ortak bir kararı olmadığını öne sürdü.

BAĞIMSIZ ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Yıldırım, "Adaylığımı açıklıyorum. Ben adayım. Kimsenin iki dudağı arasından çıkacak ikbal ile adaylığımı söylemiyorum. Ben kendim Yenal Yıldırım olarak adayım. Ben bu partinin ve ya bu belediyenin meclis üyesiyim. Adaylığımı açıklamam kadar doğal bir şey yok. Kimsenin iki dudak arasındaki ikbalde bağlı değilim. Belediye başkanlığına adayım. Bütün meclis üyeleriyle birlikte bu karar burada verilir. Olursa hayırlısı olur olmazsa da yapacak bir şey yok. Ama 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı bellidir olamıyorum' diye bir şey yok. Ben kimsenin iki dudağı arasından çıkacak bir isimle ilgili değilim" dedi.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

7 oy Hakan Şimşek ve 7 oy Yenal Yıldırım'a çıktı. 4 oy da geçersiz sayıldı. Seçim ikinci tura kaldı.

