Süreç raporları komisyona sunuldu: Kimse kimsenin raporunu beğenmedi

Ekim 2024'te MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan ve iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği süreçte kritik bir sürece girildi.

Süreç kapsamında TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi partiler raporlarını hazırlayarak komisyona sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, süreçte kapsamında nihai raporun yılbaşından sonra hazırlanacağını belirtti.

SÜREÇTE KRİTİK AŞAMAYA GELİNDİ

İktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği süreç kapsamında MHP, DEM Parti ve Yeni Yol'un ardından CHP ve AKP de hazırladıkları raporu komisyona sundu.

Çözüm Komisyonu rapor mesaisinde bu kapsamda AKP ve MHP ön koşul sunuyor. DEM Parti Umut hakkı ve barış yasası istiyor. CHP yasa önerisi yerine demokratikleşme paketi öneriyor. Partilerin raporların son şeklini almasıyla ve meclis başkanlığına ulaşmasıyla birlikte eş zamanlı eleştiriler de art arda geliyor. Yani bir anlamda kimse kimsenin raporunu beğenmiyor.

KİMSE KİMSENİN RAPORUNU BEĞENMEDİ

CHP raporunu sunar sunmaz ilk eleştiri MHP'den geldi. CHP'nin raporunda süreçle ilgili değerlendirme olmamasına tepki gösteren Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sosyal medya hesabından "Günlük politik söylemlerin dışında süreçle ilgili yeni bir şey yok. Siyasetin sorumluluk gerektiren ciddi bir iş olduğunu unutuyoruz galiba" paylaşımını yaptı.

MHP'ye yanıt CHP'li Murat Bakan'dan geldi. "Raporumuzun omurgasını ıskalayan yaklaşım" diyen Bakan, Kürt sorununun demokrasi güçlenmeden kalıcı biçimde çözülmeyeceğini söyledi.

MHP'nin rapor tepkisine CHP'den yanıt: "Kürt meselesi demokrasi güçlenmeden çözülemez"

BİR ELEŞTİRİ DE DEM PARTİ'DEN

AKP'nin raporunu geciktirmesine tepki gösteren DEM Partili Tayyip Temel hem MHP'nin hem de CHP'nin raporunu eleştirdi.

DEM Partili Tayyip Temel'e göre MHP'nin raporu Bahçeli'nin yaptığı çağrıya ve çağrı sonucu gelişen çözüm iradesine sahip değil.

"Bu sürecin dinamiklerinden biriydi Bahçeli'nin özellikle çağrısı gözetildiğinde" diyen DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Temel, "Umut Hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanılmasının önü de ardına kadar açılsın. O çağrı sonrası gelişen çözüm iradesine denk bir perspektife sahip değil MHP'nin raporu. CHP'nin raporunda da PKK'nın fesi geçmiyor" değerlendirmesini yaptı.

AKP'nin süreç raporuna MHP'den ilk yorum

ERDOĞAN'DAN AKP'NİN RAPORUNA RÜTÜŞ

DEM Parti'nin geç kalmakla suçladığı AKP ise raporunu meclis başkanlığına sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son rütüşlarıyla birlikte 53 sayfadan 60 sayfaya çıktı rapor.

15 başlıktan oluşan AKP'nin süreç raporunda Umut hakkı vurgusu yok. Örgüt mensuplarının entegrasyonu için ceza hukuk sistemi içinde yapılması gerekenler öneri olarak sıralanıyor. Kendini fes eden örgüte yönelik müstakil özel bir yasal düzenleme yapılmasının doğru olacağı belirtiliyor.

Siyasi partilerden gelen farklı talepler eşliğinde herkes birbirinin raporunu eksik buluyor, eleştiriyor.

Ortak dilde nasıl sonuç raporu oluşturulacağıysa şimdiden merak ediliyor.