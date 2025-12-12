AKP'li Umut Yılmaz 5 kişinin belediye girmesini yasaklamıştı: Nedeni 45 bin kamyonluk kayıp mı?

Gaziantep’te CHP'den istifa edip AKP'ye katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, aralarında Yeniden Refah Partisi (YRP) ve CHP’li isimlerin de bulunduğu 5 Meclis üyesinin belediye binasına girişini yasakladı. Yasak getirilen isimlerin bulunduğu listenin belediye girişindeki güvenlik kulübesine asıldı.

Yasağın duyulmasının ardından belediyeye gelmek isteyen YRP’li meclis üyesi Ömer Uçar, güvenlik tarafından kapıda durduruldu. Uçar’ın içeri alınmaması kısa süreli gerginliğe yol açtı.

CHP'den AKP'ye geçen Umut Yılmaz 5 kişinin ismini verdi: Belediyeye girmelerini yasakladı!

Yasak kararının arka planı ortaya çıktı. YRP’li Ömer Uçar, Aralık ayı meclis toplantısında Sayıştay bulgularını gündem getirmişti.

NEDENİ 1.3 MİLYON TONLUK KAYIP MI?

Aralık ayı toplantısının ana gündem maddesi, Sayıştay’ın 2024 Düzenlilik Denetim Raporu’nda yer alan 1 milyon 394 bin 103 ton mıcır konusu oldu. Rapora göre, yol bakım ve onarım için bağışlanan bu mıcır ile belediyeye yapılan gıda bağışları mevzuata uygun şekilde muhasebe kayıtlarına işlenmeği gündeme getirildi.

Meclis üyesi Ömer Uçar, devasa miktardaki mıcırın akıbetini AKP'li Umut Yılmaz’a sordu ve konunun araştırılması için Meclis'in harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Halktv.com.tr'ye konuşan Uçar söz konusu mıcırın 45 bin ila 50 bin kamyona denk geldiğini öne sürdü.

Bu tartışmanın hemen ardından, Yılmaz’ın Ömer Uçar, Mehmet Batar, Halil Aslan, Öznur Sevinç ve Ali Cem Tepe isimli Meclis üyelerinin belediyeye girişini yasakladığı ortaya çıktı.