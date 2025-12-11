CHP'den AKP'ye geçen Umut Yılmaz 5 kişinin ismini verdi: Belediyeye girmelerini yasakladı!

CHP'den istifa edip AKP'ye geçen Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın, güvenlik birimine verdiği "alınmayacaklar listesi" talimatı verdiği iddia edildi. Söz konusu uygulama tepkilere neden oldu.

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın, belediye güvenliğine verilen “alınmayacaklar listesi” talimatı, son günlerde yerel gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. CHP’den istifa edip AKP’ye katılan Yılmaz’ın yönetimi altında, Şehitkamil Belediyesi’ndeki tartışmalı uygulamalar devam ediyor.

GÜVENLİK BİRİMİNE TALİMAT

Telgraf.net'te yer alan habere göre; Umut Yılmaz, belediye girişindeki güvenlik birimine 5 kişilik bir liste vererek, bu kişilerin belediye binasına alınmaması talimatını verdiği iddia edildi. Belediyedeki bu mesaj, Gaziantep’te tartışma konusu oldu. Ancak, listeyi kim hazırladı ve talimatı kim verdiğiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Listede CHP, Yeniden Refah Partisi ve bağımsız siyasetçilerin olduğu ifade ediliyor.

Siyaset
