AKP'ye geçen Umut Yılmaz'ın skandalları bitmiyor: Sosyal tesis alanı 'ticarethane' oldu

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Gaziantep’te CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın bu hamlesinin ardından birçok tartışma gündeme geldi.

Taşınmaz satışları ve tartışmalı ihalelerle gündeme gelen belediye bu kez de bir imar planı değişikliğiyle gündemde.

İbrahimli mahallesinde belediye hizmet olanı olarak ayrılan ve imar planında 'sosyal tesis alanı' olarak kayıtlı olan 446 ada 2 parsel ve 432 ada 2 parselin Ticaret Alanı uygulama imar planın değiştirilmesi Meclis gündemine geldi.

RANT UYGULAMASI YARGIYA TAŞINACAK

CHP Meclis üyesi Ersin Atar konuya ilişkin Halktv.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Atar, "İbrahimli Bölgesi 446 ada 2 parselde kayıtlı “belediye hizmet alanı” vasıflı taşınmazı ticaret alanına çevirmek için Meclis'ten karar aldı. Belediye hizmet alanını ticari vasfa dönüştürmenin kime ne faydası var? Adı geçen yer, nüfus yoğunluğu yüksek, belediye hizmet alanının olmadığı bir bölge. Bu plan değişikliği ile nüfusun artmasına neden olacak, vatandaşların belediye hizmetlerinden yararlanması engellenecektir. Esasen, bu imar plan değişikliğinin altında yatan sebep tamamen 'duygusal'. Belediyeye ait bu yer ticaret alanına dönüştürülerek birilerine peşkeş çekilecek, yine birileri halkın sırtından zengin olacak. Kamuculuğu savunan bizler, ranta dayalı bu imar planı değişikliğiyle ilgili dava açacağız" dedi.

Umut Yılmaz'ın neden AKP'ye geçtiği belli oldu: 19 Mart'taki o görüşmeyi açıkladı

CHP'den AKP'ye geçen Umut Yılmaz ne var ne yoksa elden çıkarıyor: Şehitkamil'de 930 milyonluk satış!

AKP'Lİ YÖNETİCİNİN İMAR PLANINA KARŞI ÇIKMIŞTI

Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz'ın CHP’nin adayı iken, bu tür imar plan değişikliklerini eleştirdiğini hatırlatan Atar, "Belediye başkanı önceki paylaşımında, 'hangi belediye başkanı hangi arsadan rant yapmışsa arsasına park yapılır' şeklinde paylaşımıyla, belediyeye ait arsaların ranta konu olmaması gerektiğini ifade etmişti. Bahse konu imar değişikliğinin hemen yanında yer alan eski Şehitkamil Belediye başkan yardımcısına ait bir ticari alanın ticaret alanı olmasına tepki göstermiş, yeşil alan sayısı az iken buranın ticaret alanı olarak düzenlenmesinin kente ihanet olduğunu vurgulamıştı. CHP’li iken ağaç yeşilini savunan belediye başkanı, AKP’ye katılınca 'dolar yeşili' hastalığına tutuldu. Belediye başkanı parti değiştirince bu söylediklerini yuttu ve ranta dayalı imar değişikliklerinin öncüsü oldu" ifadelerini kullandı.