FETÖ kumpaslarının hedefi olmuştu: Özgür Özel'den Yarbay Ali Tatar'ın ölümünün 16’ncı yılında 'adalet' vurgulu mesaj

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Ergenekon-Balyoz kumpaslarında kendisine yönelttiği asılsız suçlamalara dayanamayarak canına kıyan Yarbay Ali Tatar’ın ölümünün üzerinden 16 yıl geçti.

"Bu hukuksuzlukla yaşayamam" demişti: Ali Tatar mezarı başında anılacak

ÖZEL, ALİ TATAR'I UNUTMADI

CHP lideri Özgür Özel, Yarbay Ali Tatar'ın 16'ncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel'in X hesabından yaptığı paylaşımda, "Karanlık kumpaslara boyun eğmeyen, şerefini ve onurunu her şeyin üzerinde tutan FETÖ kumpas şehidi Ali Tatar'ı aramızdan ayrılışının 16’ncı yılında saygıyla anıyorum. Kumpas mağdurları için, Ali Tatar için adalet yerini bulana kadar bu kara düzenle mücadeleye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.