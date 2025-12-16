İşte dinleme cihazı çıkan MHP'li Yazıcıoğlu'nun makam odası!

İşte dinleme cihazı çıkan MHP'li Yazıcıoğlu'nun makam odası!
Yayınlanma:
MHP'li Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulunduğu belediye tarafından yapılan resmi açıklama ile duyurulmuştu. Yazıcoğlu'nun dinleme cihazı çıkan makam odası görüntülendi.

MHP'li Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun belediye binasındaki makam odasında dün akşam yapılan kontrollerde dinleme cihazı tespit edildi. Cihazın tespit edilmesinin ardından savcılık tarafından konu hakkında bir soruşturma başlatıldı. Gündeme bomba gibi düşen bu habere dair belediye tarafından yapılan resmi açıklamada şunlar denmişti:

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerekli adli ve teknik süreçler başlatılmıştır. İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla bina güvenlik altına alınmış, ilgili alanlarda detaylı ve titiz çalışma gerçekleştirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından büyük hassasiyetle yürütülmekte olup, konuya ilişkin her türlü gelişme yasal çerçevede değerlendirilerek gerekli adımlar atılmaktadır.

Aynı açıklamada konu hakkındaki görüşlerine yer verilen belediye başkanı Yazıcıoğlu, göreve geldiği ilk günden itibaren planlı şekilde şahsına ve Tokat Belediyesine yönelik dezenformasyon ve karalama operasyonları aralıksız sürerken, yeni bir hukuksuzluğu, ilkesizliği ve ahlaksızlığı daha ortaya çıkarttıklarını aktardı.

MHP'li Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulunduMHP'li Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulundu

Yaptıkları inceleme neticesinde başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'ndaki makam odasında dinleme cihazı bulunduğuna işaret eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu makam odası Tokatlılara aittir. Hamdolsun, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren makam odamızın kapısını hiç kapatmadık, değerli hemşehrilerimizi sürekli burada misafir ettik. Rahmetli babam Recep Yazıcıoğlu'nun yolunda ilerleyip halkımıza hiçbir zaman kapımızı kapatmadık. Ayırmadan ve ayrıştırmadan herkesi misafir ettik, sohbet ettik, dua aldık. Ne sosyal medya saldırıları ne iftiralar ne dinleme cihazları ne de siber korsanlıklar bizleri, Tokat sevdası yolundan döndürebilecektir. Algı operasyonları, siber korsanlıklar, saldırılar ve kirli oyunlar, Türk milletinin vicdanında hükümsüzdür. Biz, milletimizin bize verdiği emanetin bilinciyle Tokat'ımıza hizmetten asla geri durmayacağız."

Dinleme cihazının tespiti ile gerekli olay yeri inceleme işlemlerinin yapıldığını ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlanıldığını vurgulayan Yazıcıoğlu, "Bu hayasız saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir. Tokat Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'e ve Türk milletinin değerlerine bağlı kalarak şeffaf, açık ve doğru bildiklerinden taviz vermeden yoluna devam edecektir." ifaderini kullanmıştı.

İŞTE DİNLEME CİHAZININ BULUNDUĞU O ODA

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun dinleme cihazı bulunan makam odası görüntülendi. İşte o oda...

ekran-goruntusu-2025-12-16-142923.png

ekran-goruntusu-2025-12-16-142932.png

ekran-goruntusu-2025-12-16-142952.png

ekran-goruntusu-2025-12-16-143000.png

Kaynak:AA

Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Türkiye
Hakan Fidan Barrack ile bir araya geldi
Hakan Fidan Barrack ile bir araya geldi
Savcıyı boğazından bıçaklayıp öldüren 19 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısında! Dışarıya atıldı
Savcıyı boğazından bıçaklayıp öldüren 19 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısında! Dışarıya atıldı