Balıkesir'de feci kaza! Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma:
Balıkesir’in Gönen ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 öğrenci yaralandı.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Tütüncü Yolu Keçeler Mahallesi kavşağında yaşandı. A.R.U. yönetimindeki 10 CBM 13 plakalı otomobil ile Hüseyin K. (59) idaresindeki öğrenci servis minibüsü çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü A.R.U. ve araçta yolcu olarak bulunan H.Y.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Serviste bulunan Y.S. (15), D.C. (14), Ş.S. (15), D.A. (13), N.A. (15), O.C.S. (14) ve H.Y.S. (15) isimli 7 öğrenci yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Traktör yüklü çekici ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralıTraktör yüklü çekici ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kazadan yara almadan kurtulan servis şoförü Hüseyin K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

