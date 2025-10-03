Traktör yüklü çekici ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Gölyaka Mahallesi’nde meydana geldi. 16 F 8512 plakalı çekici aracına traktör yükleyen Ertuğrul Çakır (60), İznik istikametine doğru giderken Gölyaka Mahallesi girişindeki virajda karşı yönden gelen Reis Ülgen (40) yönetimindeki plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada Ertuğrul Çakır, Reis Ülgen, Alaattin Ülgen (45) ve Mehmet Ülgen yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de araç içinde sıkışan Ertuğrul Çakır’ı çıkarmak için çalışma başlattı.

ORHANGAZİ- İZNİK GÜNEY YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasının ardından Çakır ve diğer yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Orhangazi- İznik Güney yolu trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.