Traktör yüklü çekici ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Yayınlanma:
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde traktör taşıyan çekici ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada araç içinde sıkışan çekici sürücüsü ekipler tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Gölyaka Mahallesi’nde meydana geldi. 16 F 8512 plakalı çekici aracına traktör yükleyen Ertuğrul Çakır (60), İznik istikametine doğru giderken Gölyaka Mahallesi girişindeki virajda karşı yönden gelen Reis Ülgen (40) yönetimindeki plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Uşak'ta traktör kazası: 1 kişi öldüUşak'ta traktör kazası: 1 kişi öldü

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada Ertuğrul Çakır, Reis Ülgen, Alaattin Ülgen (45) ve Mehmet Ülgen yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de araç içinde sıkışan Ertuğrul Çakır’ı çıkarmak için çalışma başlattı.

ORHANGAZİ- İZNİK GÜNEY YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasının ardından Çakır ve diğer yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Orhangazi- İznik Güney yolu trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Meteorolojden pazar planı yapan İstanbullulara kara haber!
Meteorolojden pazar planı yapan İstanbullulara kara haber!
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!