15 yıllık tartışmada silahlar konuştu

Adana'da Sadık S. (62), 15 yıl önce kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptığı, aralarında anlaşmazlık bulunan müteahhit Ziya Yamaç'ı, çıkan kavgada av tüfeğiyle ayağından vurdu. Yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 1 Aralık'ta Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Sadık S. ile oto lastikçide karşılaştığı müteahhit Ziya Yamaç arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Sadık S., yanında getirdiği av tüfeğiyle Yamaç'ı ayağından vurup kaçtı.

Yere yığılan Yamaç, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Yamaç, daha sonra taburcu edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sadık S.'yi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Şüphelinin, yaklaşık 15 yıl önce Yamaç ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptığı, taraflar arasında o dönemden bu yana devam eden bir anlaşmazlık olduğu belirlendi. Sadık S.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

