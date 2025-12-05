Son Dakika | Dev sigorta şirketine kayyum kararı! 30 kişiye gözaltı kararı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) ihbarı üzerine Arex Sigorta A.Ş.’ye yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, Arex Sigorta bünyesindeki şüphelilerin “kefalet sigortası sözleşmesi” adı altında, zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödemeler tahsil ettikleri belirlendi. Ayrıca poliçelerdeki primler üzerinde iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yapılarak haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken, firari 12 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Daha önce SEDDK tarafından faaliyetleri durdurulan Arex Sigorta hakkında, sulh ceza hâkimliğinden kayyum atanarak şirkete geçici tedbir uygulanması da talep edildi.
Başsavcılık, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.
Savcılığın açıklaması şöyle:
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında;
Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin, “kefalet sigortası sözleşmesi” adı altında, zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödemeler tahsil ettikleri, ayrıca poliçelerde yer alan primler üzerinde iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettikleri tespit edilmiştir.
Bu doğrultuda haklarında gözaltı kararı verilen toplam 30 şüpheliye yönelik olarak 8 farklı ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş; 18 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, firari durumda bulunan 12 kişi hakkında ise yakalama çalışmalarına devam edilmektedir.
Öte yandan, daha önce SEDDK tarafından faaliyeti durdurulan Arex Sigorta A.Ş. hakkında, sulh ceza hâkimliğinden kayyım atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanması talep edilmiştir.
Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.