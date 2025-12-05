Son Dakika | Dev sigorta şirketine kayyum kararı! 30 kişiye gözaltı kararı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) ihbarı üzerine Arex Sigorta A.Ş.’ye yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Arex Sigorta bünyesindeki şüphelilerin “kefalet sigortası sözleşmesi” adı altında, zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödemeler tahsil ettikleri belirlendi. Ayrıca poliçelerdeki primler üzerinde iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yapılarak haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken, firari 12 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Daha önce SEDDK tarafından faaliyetleri durdurulan Arex Sigorta hakkında, sulh ceza hâkimliğinden kayyum atanarak şirkete geçici tedbir uygulanması da talep edildi.

Başsavcılık, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.

Savcılığın açıklaması şöyle: