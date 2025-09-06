Uşak'ta traktör kazası: 1 kişi öldü
Uşak'ta traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Abdulkadir Güdücü (71) yönetimindeki 45 YV 289 plakalı traktör, Ağabey köyü yakınlarında arazi yolunda devrildi.
Kazada, sürücü Güdücü ile yolcu konumundaki S.L. (28) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Güdücü, sevk edildiği Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.