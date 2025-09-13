Antalya'da eski karısını boğdu: Genç kadın hayatını kaybetti

Antalya'da eski karısını boğdu: Genç kadın hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Antalya'da bir kişi boşandığı eşini boğarak öldürdü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi boşandığı eşini eşarpla boğarak öldürdü.

Güzeloba Mahallesi'nde Hızır Ç. (32), boşandığı eşi Hanım Biçer (30) ile konuşmak için bir araya geldi.

İkilinin arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Hızır Ç. eşarpla eski eşini boğarak öldürdü.

Polisi arayan Hızır Ç, eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kadının kardeşi Recep Biçer, gazetecilere, kız kardeşinin 8 yıl önce evlendiğini ve 2 çocuk annesi olduğunu söyledi.

Çiftin 9 ay önce boşandığını belirten Biçer, "Çocukları anneye göstermiyordu, çocuklara bakamadığını söyleyerek kız kardeşime ulaşmış. Planlı bir şekilde kardeşimi eve götürüp boğarak öldürdü. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz, en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz." dedi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Sıcak Haber
10 araç birbirine girdi trafik kilitlendi
10 araç birbirine girdi trafik kilitlendi
Son Dakika | Kurultay davası ertelendi! CHP'den ilk açıklama
Son Dakika | Kurultay davası ertelendi! CHP'den ilk açıklama