ÖSYM duyurdu: YDS/2 sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu: YDS/2 sonuçları açıklandı
Yayınlanma:
ÖSYM, 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) sonuçları açıklandığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) sonuçlarını ilan etti. Adayların uzun süredir beklediği sınavın değerlendirme süreçleri tamamlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan resmi açıklamaya göre, YDS/2'ye başvuran adaylar, sınav sonuçlarına an itibarıyla ulaşabilirler.

Sonuçları görüntülemek isteyen adayların, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresini ziyaret ederek T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor.

Adliyedeki 147 milyonluk 'vurgunda' yeni detay: Tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktıAdliyedeki 147 milyonluk 'vurgunda' yeni detay: Tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

YDS sınavı geçerlilik süresi her bir seviye için 5 yıl olup, mevcut seviyede doldurulmuş olan her 5 yıldan sonra, diğer alt seviyeye düşürülmektedir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Türkiye
Beşiktaş Belediyesi'ne haciz! Personel maaşlarının ödendiği bilgisayarları da aldılar
Beşiktaş Belediyesi'ne haciz! Personel maaşlarının ödendiği bilgisayarları da aldılar
İstanbul kuraklıkla karşı karşıya! İSKİ'den kritik çağrı
İstanbul kuraklıkla karşı karşıya! İSKİ'den kritik çağrı