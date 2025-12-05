ÖSYM duyurdu: YDS/2 sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) sonuçlarını ilan etti. Adayların uzun süredir beklediği sınavın değerlendirme süreçleri tamamlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan resmi açıklamaya göre, YDS/2'ye başvuran adaylar, sınav sonuçlarına an itibarıyla ulaşabilirler.

Sonuçları görüntülemek isteyen adayların, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresini ziyaret ederek T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor.

YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

YDS sınavı geçerlilik süresi her bir seviye için 5 yıl olup, mevcut seviyede doldurulmuş olan her 5 yıldan sonra, diğer alt seviyeye düşürülmektedir.