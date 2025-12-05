CHP'den Yerlikaya'ya Bülent Turan tepkisi: Ergen tavrı devlet adamlığına yakışıyor mu?

CHP'den Yerlikaya'ya Bülent Turan tepkisi: Ergen tavrı devlet adamlığına yakışıyor mu?
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yardımcısı Bülent Turan arasında yaşanan krizde son olarak Turan'ın Ali Yerlikaya'nın uçağına alınmaması olayı Ankara'da yankı uyandırmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Yerlikaya'nın tavrını 'ergen tavır' olarak niteleyip, 'devlet adamlığına yakışıyor mu' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nda yaşanan krizde sular durulmuyor. Bir süredir Ankara'da konuşulan bu krizde yeni gelişme ortaya çıktı. T24'ten Tolga Şardan, Yerlikaya ile Turan arasındaki son krizi bugün köşe yazısına taşıdı.

İktidar kulisleri Bakan Yardımcılığı krizi ile çalkalanıyor: Saray şikayetlerle dolup taştıİktidar kulisleri Bakan Yardımcılığı krizi ile çalkalanıyor: Saray şikayetlerle dolup taştı

Yerlikaya'nın yardımcılarından Mehmet Aktaş'ın annesinin cenaze töreninde yaşananları köşe yazısında aktaran Şardan'a göre, Turan, Aktaş'ın annesinin cenaze törenine İçişleri Bakanlığı uçağıyla katılmak için, tıpkı TBMM bütçe görüşmelerinde olduğu gibi özel kalem müdürlüğünden haber bekledi.

ali-yerlikaya-bulent-turani-ucagina-almadi-bakan-yardimcisi-krizinde-yeni-perde-2.jpg

YERLİKAYA UÇAĞINA TURAN'I ALMADI

Mehmet Aktaş’ın hayatını kaybeden annesi Safiye Aktaş’ın Elazığ’daki cenaze törenine bakanlıktan katılacak yöneticileri kente götürmesi için İçişleri Bakanlığı uçağının kullanılması gündeme gelmiş ve Turan, bakan özel kaleminden haber beklemiş.

Ancak Turan, beklediği haber gelmeyince kendi imkanları ile Elazığ'a gitti.

Ali Yerlikaya Bülent Turan'ı uçağına almadı: Bakan yardımcısı krizinde yeni perde...Ali Yerlikaya Bülent Turan'ı uçağına almadı: Bakan yardımcısı krizinde yeni perde...

CHP'DEN TEPKİ: ERGEN TAVRI YAKIŞIYOR MU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, sosyal medya hesabında gazeteci Tolga Şardan'ın T24'teki "Ali Yerlikaya ile Bülent Turan arasındaki krizde 'üçüncü perde" başlıklı yazısını alıntılayarak "Ali Yerlikaya'nın Bülent Turan'a karşı sergilediği ergen tavrı 'devlet adamlığı'na yakışıyor mu? Bütçe'ye çağırmamak, cenazeye birlikte gitmemek, aynı kareye girmemek, bu davranışın adı ancak 'küstüm oynamıyorum' olur. Devlet, kişisel kaprislerle yürütülmez. Yerlikaya sorumluluk makamını kişisel duygularının terapi odasına çevirmiş durumda. Devlet adabı, görmezden gelme' üzerine kurulmaz. Kişisel beğeni, kırgınlık, hoşlanmama... Bunların hepsi kapının dışında kalır. Bir İçişleri Bakanı'nın devlet ciddiyetini ergen tripleriyle gölgelemeye hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Türkiye
5 işçiye mezar olmuştu! MKE Roket fabrikasındaki patlama davasında karar
5 işçiye mezar olmuştu! MKE Roket fabrikasındaki patlama davasında karar
Kadına tasma takıp gezdirmişti: İstenen ceza belli oldu
Kadına tasma takıp gezdirmişti
Son Dakika | Ela Rümeysa Cebeci Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu ifadeye çağrıldı
Son Dakika | Ela Rümeysa Cebeci Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu ifadeye çağrıldı