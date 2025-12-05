CHP'den Yerlikaya'ya Bülent Turan tepkisi: Ergen tavrı devlet adamlığına yakışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı'nda yaşanan krizde sular durulmuyor. Bir süredir Ankara'da konuşulan bu krizde yeni gelişme ortaya çıktı. T24'ten Tolga Şardan, Yerlikaya ile Turan arasındaki son krizi bugün köşe yazısına taşıdı.

İktidar kulisleri Bakan Yardımcılığı krizi ile çalkalanıyor: Saray şikayetlerle dolup taştı

Yerlikaya'nın yardımcılarından Mehmet Aktaş'ın annesinin cenaze töreninde yaşananları köşe yazısında aktaran Şardan'a göre, Turan, Aktaş'ın annesinin cenaze törenine İçişleri Bakanlığı uçağıyla katılmak için, tıpkı TBMM bütçe görüşmelerinde olduğu gibi özel kalem müdürlüğünden haber bekledi.

YERLİKAYA UÇAĞINA TURAN'I ALMADI

Mehmet Aktaş’ın hayatını kaybeden annesi Safiye Aktaş’ın Elazığ’daki cenaze törenine bakanlıktan katılacak yöneticileri kente götürmesi için İçişleri Bakanlığı uçağının kullanılması gündeme gelmiş ve Turan, bakan özel kaleminden haber beklemiş.

Ancak Turan, beklediği haber gelmeyince kendi imkanları ile Elazığ'a gitti.

Ali Yerlikaya Bülent Turan'ı uçağına almadı: Bakan yardımcısı krizinde yeni perde...

CHP'DEN TEPKİ: ERGEN TAVRI YAKIŞIYOR MU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, sosyal medya hesabında gazeteci Tolga Şardan'ın T24'teki "Ali Yerlikaya ile Bülent Turan arasındaki krizde 'üçüncü perde" başlıklı yazısını alıntılayarak "Ali Yerlikaya'nın Bülent Turan'a karşı sergilediği ergen tavrı 'devlet adamlığı'na yakışıyor mu? Bütçe'ye çağırmamak, cenazeye birlikte gitmemek, aynı kareye girmemek, bu davranışın adı ancak 'küstüm oynamıyorum' olur. Devlet, kişisel kaprislerle yürütülmez. Yerlikaya sorumluluk makamını kişisel duygularının terapi odasına çevirmiş durumda. Devlet adabı, görmezden gelme' üzerine kurulmaz. Kişisel beğeni, kırgınlık, hoşlanmama... Bunların hepsi kapının dışında kalır. Bir İçişleri Bakanı'nın devlet ciddiyetini ergen tripleriyle gölgelemeye hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.