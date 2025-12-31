Bakan Yerlikaya'dan şehit Koçyiğit'in ailesine taziye ziyareti

Bakan Yerlikaya'dan şehit Koçyiğit'in ailesine taziye ziyareti
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da IŞİD saldırısında şehit düşen polis memuru Yasin Koçyiğit’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen polis memuru Yasin Koçyiğit’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

bakan-yerlikaya-sehit-polis-memuru-kocy-1091249-323968.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ziyaret sırasında şehidin ailesiyle telefonla görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Son dakika | Yalova'da 3 şehit polis için törenSon dakika | Yalova'da 3 şehit polis için tören

bakan-yerlikaya-sehit-polis-memuru-kocy-1091248-323968.jpg

"AZİZ MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu gece, Yalova’daki saldırıda şehit düşen kahraman polisimiz Yasin Koçyiğit’in Ankara’daki ailesinin yanındaydık. Şehidimizin annesi Hatice ablamız, eşi Rana kardeşimiz, evlatları Hatice ve Sıla kızlarımızla şehidimizi dualarla andık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin ailesiyle telefonla görüştü, taziyelerini iletti. Şehidimiz Yasin Koçyiğit’i rahmetle yâd ediyorum. Ailesine, sevdiklerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kaydetti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Türkiye
Türkiye yeni yıla girdi: İstiklal Meydanı doldu taştı
Türkiye yeni yıla girdi: İstiklal Meydanı doldu taştı
CHP'liler 2026'yı tutuklu başkanlarıyla karşılıyor: İmamoğlu dahil CHP'li başkanlar yeni yıla Silivri'de girecek!
CHP'liler 2026'yı tutuklu başkanlarıyla karşılıyor: İmamoğlu dahil CHP'li başkanlar yeni yıla Silivri'de girecek!