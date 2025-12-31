Bakan Yerlikaya'dan şehit Koçyiğit'in ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen polis memuru Yasin Koçyiğit’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ziyaret sırasında şehidin ailesiyle telefonla görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Son dakika | Yalova'da 3 şehit polis için tören

"AZİZ MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu gece, Yalova’daki saldırıda şehit düşen kahraman polisimiz Yasin Koçyiğit’in Ankara’daki ailesinin yanındaydık. Şehidimizin annesi Hatice ablamız, eşi Rana kardeşimiz, evlatları Hatice ve Sıla kızlarımızla şehidimizi dualarla andık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin ailesiyle telefonla görüştü, taziyelerini iletti. Şehidimiz Yasin Koçyiğit’i rahmetle yâd ediyorum. Ailesine, sevdiklerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kaydetti.