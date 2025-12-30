Son dakika | Yalova'da 3 şehit polis için tören

Terör örgütü IŞİD'in Yalova’da tespit edilen hücre evine yönelik operasyon, güvenlik güçlerinin insani hassasiyeti ile başladı. Polisin, içeridekilerin zarar görmemesi adına yaptığı "Çocuklara yazık, teslim ol" çağrısına teröristler ateşle karşılık verdi.

Gece saat 02.00’de başlayan sıcak temas, teröristlerin kadın ve çocukları canlı kalkan yapması nedeniyle zorlu bir sürece dönüştü. Sivillerin zarar görmemesi için titizlikle yürütülen çatışma yaklaşık 8 saat sürdü.

Uzun süren çatışmanın sonucunda 3 polis memuru şehit olurken, 8 polis memuru ve bir bekçi yaralandı. Güvenlik güçlerinin kararlı müdahalesi sonucu 6 terörist ölü olarak ele geçirildi, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Şehitlerin naaşları, Yalova Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle memleketlerine uğurlanıyor.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

atan toprağımız payidar kalsın diye şehit olanlar gibi şehit olan 3 polisimizi rahmete uğurluyoruz. İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit zalimin karşısında durmanın vakarı ile görev yaptı. Onlar nazlı hilal uğruna ölmeyi göze alan şehitler ocağının neferleriydi. Sizler asil milletimizin alın yazısına şeref olarak yazıldınız. Kahraman polislerimiz, bugün uğurladığımız silah arkadaşlarımız ile kadın ve çocukları kendilerine kalkan yapan hain teröristler karşısında azimle, kararlılıkla dimdik durdunuz. Milletimize pusu kuranların tuzaklarını başlarına yıktınız. Allah hepinizden razı olsun. Üniformanızı kuşandığınız her an dumanı yükselen ocaklardaki dualar sizler için.

Yüreklerimizde derin bir acı var. Bu acıyı hiçbir sözün anlatması mümkün değil. Sizler asla yalnız değilsiniz. Bu acı evinizde başlayan ama 86 milyonun yüreğine yayılan bir acıdır. Bugün hepimiz şehitlerimizin başında aynı duanın içindeyiz. Hepimizi aynı sancak altında aynı hüzündeyiz. İnancımızda şehitlik en yüce makamlardandır.

Ayrıntılar geliyor...