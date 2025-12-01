İktidar kulisleri Bakan Yardımcılığı krizi ile çalkalanıyor: Saray şikayetlerle dolup taştı
İçişleri Bakanlığı'nın plan ve bütçe komisyonu toplantısında Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın yerine Bakanlık Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun yer aldığı kare Bakan Ali Yerlikaya ve Turan arasında gerginlik yaşandığı iddialarını gündeme getirmişti.
Turan'ın daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakanlıkta yaşadığı sıkıntıları taşıdığı ve Yerlikaya'dan şikayetçi olduğu konuşulmuştu.
SARAY ŞİKAYETLERLE DOLUP TAŞTI
İçişleri Bakanlığı'na ilişkin iddialar fotoğraf karelerine yansırken bakan yardımcılarının yarattığı krizin sadece orada olmadığı diğer bakanlıklarda da benzer durumların yaşandığı iktidar kulislerinden sızdı. Kulislerde konuşulanları aktaran Nefes yazarı Nuray Babacan, Yerlikaya ile yardımcısı Turan arasındaki gerginlik ve sorunun tüm bakanlıklarda olduğunu yazdı.
Bakanlıklarda sistemin çoktüğünü ifade eden Babacan, İktidar kulislerinde, birbiriyle sorun yaşayan, tartışan, kavga eden, bir araya gelmeyen bakan ve bakan yardımcıları hikayelerinin anlatıldığını söyledi.
Babacan'ın yazdıklarına göre; birbirini şikayet eden, makamını, siyasete dönmek ya da bakan olmak için ‘bekleme odası’ gibi kullanan isimlere ilişkin örnekler Sara'ya aktarılıyor. Bakan yardımcılarının protokolde kendilerinin bakan gibi karşılanmasının istediği söz konusu illerde valilerin de Ankara'ya şikayetlerini ilettikleri konuşuluyor.
Devleti hantal bularak 'küçültme' ile hızlanma vaadi veren AKP’nin, saray dahil yarattığı yeni kadrolar iktidarın kendi içinde dahi verimsiz bulunurken hantallığın daha da arttığı konuşuluyor.
Bakanlık koridorlarında, Bakan yardımcılarına da ‘bakanım’ diye hitap edildiği için, aynı bakanlık çatısı altında ‘bakanım’ diye karşılananların sayısı 5 kişiye birden çıkabiliyor. 30 yaşındaki bakan yardımcısının 60 yaşındaki genel müdüre fırça atmasından bakanların özel kalem müdürünü yardımcısı olarak atayıp tüm işlerini sadece o isim üzerinden yürütülmesine kadar çok sayıda olay sistemin çöktüğünün göstergesi oldu.
İktidar kanadında yaşananların ardından sistemin revize edilmesi gerektiğiyle ilgili değerlendirmeler yapılırken sorunların giderilmesi için konuşulan öneriler ve saptamalar şu şekilde aktarıldı:
- Eski müsteşarlık sisteminde, bakanlığın mutfağında yetişip tüm aşamalarda görev aldıktan sonra bu göreve geliniyordu. Bu süreç, saygı ve ekip olma ruhunu gelişiyordu. Ayrıca, bakanlıkta görev yapan diğer kadrolara yükselme umudu veriyordu.
- Bakan yardımcılarının büyük bölümü dışardan atanıyor. Çoğu da eski milletvekili veya siyasilerin yakınları. Eğitimleri olsa bile bakanlığın işleyişi hakkında bilgi sahibi değiller.
- Bu kadar bakan yardımcısına gerek yok. Bakanın iki yardımcısı olmalı. Birinci yardımcı kurumdan müsteşar statüsünde, ikinci yardımcı ise dışarıdan atanabilir. Dışarıdan atanan bakan yardımcısının halkla ilişkiler, vatandaşın ihtiyaçlarını öncelemek görevi olmalı. Birinci yardımcı, statü olarak da önde olmalı.
- Bakan yardımcılarının çoğunu cumhurbaşkanı belirliyor. Bakanların görüşü alınmayan kadrolar var. Zaman içerisinde saraydan atananla, bakan arasında güç savaşı başlıyor. Bakan, fazla ön plana çıkan bakan yardımcıları pasifize edebiliyor. Ciddi çekişmeler yaşanıyor.
- Bazı bakan yardımcıları, bu görevi politika üreten makamlar olarak değil, kendi siyasi geleceğini garantileme yeri olarak kullanıyor. Kendi illerine öncelik vererek bir sonraki seçime hazırlık için ‘durak’ gibi görüyor…