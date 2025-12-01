İktidar kulisleri Bakan Yardımcılığı krizi ile çalkalanıyor: Saray şikayetlerle dolup taştı

İçişleri Bakanlığı'nın plan ve bütçe komisyonu toplantısında Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın yerine Bakanlık Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun yer aldığı kare Bakan Ali Yerlikaya ve Turan arasında gerginlik yaşandığı iddialarını gündeme getirmişti.

Turan'ın daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakanlıkta yaşadığı sıkıntıları taşıdığı ve Yerlikaya'dan şikayetçi olduğu konuşulmuştu.

SARAY ŞİKAYETLERLE DOLUP TAŞTI

İçişleri Bakanlığı'na ilişkin iddialar fotoğraf karelerine yansırken bakan yardımcılarının yarattığı krizin sadece orada olmadığı diğer bakanlıklarda da benzer durumların yaşandığı iktidar kulislerinden sızdı. Kulislerde konuşulanları aktaran Nefes yazarı Nuray Babacan, Yerlikaya ile yardımcısı Turan arasındaki gerginlik ve sorunun tüm bakanlıklarda olduğunu yazdı.

Bakanlıklarda sistemin çoktüğünü ifade eden Babacan, İktidar kulislerinde, birbiriyle sorun yaşayan, tartışan, kavga eden, bir araya gelmeyen bakan ve bakan yardımcıları hikayelerinin anlatıldığını söyledi.

Babacan'ın yazdıklarına göre; birbirini şikayet eden, makamını, siyasete dönmek ya da bakan olmak için ‘bekleme odası’ gibi kullanan isimlere ilişkin örnekler Sara'ya aktarılıyor. Bakan yardımcılarının protokolde kendilerinin bakan gibi karşılanmasının istediği söz konusu illerde valilerin de Ankara'ya şikayetlerini ilettikleri konuşuluyor.

İKTİDAR KULİSLERİ BAKAN YARDIMCILIĞI KRİZİ İLE ÇALKALANIYOR

Devleti hantal bularak 'küçültme' ile hızlanma vaadi veren AKP’nin, saray dahil yarattığı yeni kadrolar iktidarın kendi içinde dahi verimsiz bulunurken hantallığın daha da arttığı konuşuluyor.

Bakanlık koridorlarında, Bakan yardımcılarına da ‘bakanım’ diye hitap edildiği için, aynı bakanlık çatısı altında ‘bakanım’ diye karşılananların sayısı 5 kişiye birden çıkabiliyor. 30 yaşındaki bakan yardımcısının 60 yaşındaki genel müdüre fırça atmasından bakanların özel kalem müdürünü yardımcısı olarak atayıp tüm işlerini sadece o isim üzerinden yürütülmesine kadar çok sayıda olay sistemin çöktüğünün göstergesi oldu.

İktidar kanadında yaşananların ardından sistemin revize edilmesi gerektiğiyle ilgili değerlendirmeler yapılırken sorunların giderilmesi için konuşulan öneriler ve saptamalar şu şekilde aktarıldı: