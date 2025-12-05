Ali Yerlikaya Bülent Turan'ı uçağına almadı: Bakan yardımcısı krizinde yeni perde...

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet ettiği konuşulmuş gündeme düşen o bomba iddianın ardından İçişleri'in plan ve bütçe komisyonu toplantısında Turan'ın davet edilmesine rağmen yer almaması bakan yardımcısı krizini desteklemişti.

Ali Yerlikaya ve Bülent Turan gerginliği bir kez daha gündeme gelirken Yerlikaya'nın yardımcılarından Mehmet Aktaş'ın annesinin cenaze töreninde yaşananlar kulislerden sızdı.

ALİ YERLİKAYA BÜLENT TURAN'I UÇAĞINA ALMADI

T24 yazarı Tolga Şardan, cenaze töreninde yaşananları aktardı. Turan, Aktaş'ın annesinin cenaze törenine İçişleri Bakanlığı uçağıyla katılmak için, tıpkı TBMM bütçe görüşmelerinde olduğu gibi özel kalem müdürlüğünden haber bekledi.

Şardan'ın aktardığığna göre; beklediği haberi alamayan Turan, Elazığ’daki cenaze töreni ve taziyeye katılmak için kendi olanaklarıyla yola çıktı. Turan, salı sabahı erken saatlerde önce tarifeli uçakla Diyarbakır’a hareket etti. Diyarbakır’dan da karayoluyla Elazığ’a ulaşarak annesini kaybeden Aktaş’ın yanında yer aldı.

Yerlikaya ve Turan, sadece camideki cenaze namazında aynı safta yer aldı. Plan ve bütçe komisyonunda olduğu gibi cenaze töreninde de, aynı safta yer aldıkları anın dışında, başka bir karede yer almadılar.

BAKAN YARDIMCISI KRİZİNDE YENİ PERDE...

Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu ile Mehmet Sağlam’ın yanı sıra bazı bakanlık üst düzey yöneticileri İçişleri Bakanlığı’nın uçağı ile kente ulaşıp cenaze ve taziyeye katılırken Turan’ın kendi imkanlarıyla kente gelmesi kamuoyuna bakan yardımcısı krizi olarak yansıyan olaylar zincirini yeni bir boyuta taşıdı.

Kulisler cenazede yaşananlarla çalkalanırken Bakan Yerlikaya'nın ısrarla, yardımcısıyla yaşadığı sorunlu süreci çözmek için adım atmak bir yana, aksine tansiyonu daha yükseltme yönündeki yaklaşım ssergilediği konuşuluyor.

Öte yandan Turan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı geçen hafta perşembe günü, bir kez daha Cumhurbaşkanlığı’nda ziyaret etti. Ziyaretin ardından Turan, Erdoğan’la birlikte İstanbul’a gitti ve yine Cumhurbaşkanı ile Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki basketbol müsabakasını izledi. Erdoğan Turan buluşmasında yeni bir şikayetin iletilip iletilmediği merak konusu oldu.