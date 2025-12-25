Özgür Özel'den Saran'a destek: Bu itibar ve haysiyet suikastına son verilmeli

Özgür Özel'den Saran'a destek: Bu itibar ve haysiyet suikastına son verilmeli
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sadettin Saran’a yönelik uyuşturucu soruşturmasının kötü niyetli yürütüldüğünü savunarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı algı operasyonu yapmakla suçladı. Özel, “Bir an önce Adalet Bakanlığı’nın bu saçmalığa son vermesi gerekiyor. Artık insanların sıranın kendisine gelmesini beklemeden bu itibar suikastine son verilmeli” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Deniz Zeyrek’in YouTube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılmasına sert tepki gösterdi.

Süreçte kötü niyetli bir yönetim olduğunu savunan Özel, “Elbette uyuşturucuyla ilgili operasyonlar yapılabilir, ifadeye davet olabilir, test sonuçlarına göre hukukun gerektirdiği şeyler yapılabilir. Ama meselenin kendisi daha ilk başta gözaltı sürecinde yurtdışındayken ortaya çıkan haberlerden sonra Sadettin Saran’ın ilk uçakla atlayıp gelmesi, sabahın erken saatlerinde kendi kendine ifadeye gitmesi, ifadeye giderkenki tutumu göz önünde bulundurulduğunda, testin sonucuyla ilgili de tam bir gizlilik olması gerekirken kişisel verilerin korunması noktasında, bir anda Sadettin Saran’ın test bilgisi eş zamanlı, koordineli bir şekilde bütün basına servis ediliyor. Bir kere burada bir hazırlığın olduğu, bir algı yönetiminin olduğu apaçık ortada” dedi.

Operasyonun yürütülüş biçimini eleştiren Özel, Fenerbahçe Kulübü’ne jandarmayla gidilmesini “kötü niyet ve düşmanca” olarak niteledi. Özel, “Fenerbahçe Kulübündeyken jandarmayla adeta kulübün basılması ve jandarmanın alıp götürmesi hani özensizliğin ötesinde kötü niyet ve düşmancadır. Bu gerçekten yapılan işte amacın ötesinde başka niyetlerin olduğunu hissettiriyor. Kulübün As Başkanı’na açtığım telefonda da dayanışma duygularımı ifade ederken hem Fenerbahçe camiasıyla dayanışma duygularımı ifade ettim hem de insani olarak ifade ettim" ifadelerini kullandu.

"TÜRKİYE’NİN ESCOBAR’I, ESCOBARLARI KİM?"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, operasyonların uyuşturucu sorununa çözüm olup olamayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Aksine, mesele bu uyuşturucuyla mücadele aslında bir ulusal güvenlik meselesi. Hem iç güvenlik meselesi hem de dış ilişkileri bakımından ortaya çıkarılması gereken bir mesele. Şimdi dünyanın baronları Türkiye’yle ilişki halinde. Dünyadaki baron, Türkiye’de kimle ilişki halinde? Son kullanıcıyla mı ilişki halinde? Son kullanıcıya yönelik mi bir faaliyeti var? Hayır. Baron, baronla çalışır. Peki, Türkiye’deki baronlar kim? Bütçe görüşmelerinde arkadaşlarımız sordu, Türkiye’nin Escobar’ı kim? Escobarları kim? Bu konuda hiçbir şey yok. Hiçbir çalışma da yok. Anlaşılan o ki bu işlerde dünyadaki baronlar, o ülkedeki son kullanıcıyla, torbacıyla, oradakilerle değil, o ülkedeki baronlarla temas ederler. Oradaki baron belli, buradaki baron kim? Bütçe konuşmalarında arkadaşlarımız da sordular. Türkiye’nin Escobar’ı, Escobarları kim? Anlaşılan o ki Türkiye’deki baronlara dokunmaya, dokunması gerekenlerin gücü yetmiyor. İşin ucu, zaten çoktandır konuşulan, söylenen o gemiler, gemicikler, yurt dışından gelmeler, namuslu memurların açığa çıkardığı uyuşturucu ortada, getiren gemi ortada, Türkiye’deki baron ortada yok. Esas bu meseleye bakmak lazım. Onun dışında çok sayıda magazin dünyasından ya da meşhur isimlerin dahil edilmesi ve bu kişilerin özel hayatları üzerinden yapılan tartışma galiba esas tartışmayı örtmeye, bir sis etkisi yaratmaya yönelik. Bu magazinel tartışmaların konuşulsun, işin bu tarafını kimse sormasın istiyorlar ama esas işin bu tarafı, son kullanıcıyla ya da son kullanıcı olduğu iddia edilen kişilerle magazin haberleri üzerinden bir gündem yaratmak yerine işin en başında Türkiye’deki ana bayisini bulmak, cezalandırmak ve bunun üzerine gitmek gerekir.”

