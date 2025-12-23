Uyuşturucu operasyonunun perde arkası AKP kulislerinde ortaya çıktı: 3 soruda anlattı

Türkiye günlerdir, tutuklamalar ve gözaltı kararları ile süren ünlü isimlere uyuşturucu operasyonuna kilitlendi. AKP'li isimlerin 'Dosyada daha büyük bir isimler var' açıklamasının ardından gelen yeni gözaltı kararları operasyonun narkotik ve magazin dışında değerendirilmesine neden oldu.

Nefes yazarı Deniz Zeyrek, operasyonu değerlendirirken 'bakış açısını değiştirecek' AKP kulislerinden gelen 3 soruyu ve yanıtlarını aktardı.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNUN PERDE ARKASI AKP KULİSLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Uyuşturucu operasyonunu değerlendirirken 'nereye bakacağını' AKP'li kaynağına soran Zeyrek'in yazısına göre; 3 önemli bir de bonus soru ile operasyonların perde arkası ortaya çıktı. O sorular ve yanıtları şu şekilde:

“İstanbul yargısı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u boşa mı düşürüyor?”

Fenerbahçe BaşkanıSaadettin Saran'ın yönetim kuruluyla birlikte Adalet Bakanı Tunç’u ziyaret ederek forma hediye ettiği görüşmeyi hatırlatan Zeyrek, aynı günlerde Saadettin Saran’ın yurt dışı çıkış yasağı kalktığını yurt dışına çıkınca da gözaltı kararı ile yurt dışına çıkış yasağı verildiğini yazdı.

Zeyrek, Yılmaz Tunç'un, görüşmesininin ardından gelen yeni yurt dışına çıkma yasağı ile boşa düşürüldüğünü ifade etti.

“Haberler nereden sızdırılıyor?”

Zeyrek'e göre; soruşturmaya dari bilgilerin önceden sızdırıldığı iktidara yakın Sabah gazetesinin öncülük ettiği bu haberleri yaparken Mehmet Akif Ersoy ve Saadettin Saran ile hesaplaşır gibi hareket ettiği dikkat çekti.

Haberi veren gazetecilerin her söylediğinin doğru çıkmasının kaynaklarının sağlam olduğunu gösterdiğini ifade eden Zeyrek, haberlerin iktidar yanlısı medyanın ya da gazetecilerin tamamına sızdırılmadığını, sızdırılırken özellikle belli bir grup ve medya kuruluşu tercih edildiğini işaret etti. İktidar yanlısı bir grup gazetecininin ise Mehmet Akif Ersoy’u desteklemesi dikkat çekti.

“Cımbızlanarak sızdırılan belge ve bilgilerde ismi geçenlerin ortak özelliği ne?”

Zeyrek okların işaret ettiği bir ismin de Fahrettin Altun olduğunu ifade ederken Mehmet Akif Ersoy’un en yakın arkadaşlarından Furkan Torlak’ın dosyaya girmesinin ardından Altun'un başına getirdiği Dezenformasyonla Mücadele Birimi'nden istifasına ve Habertürk’te işe başladıktan iki ay sonra Altun'un davetiyle Cumhurbaşkanlığı uçağına binen Kübra Nur Uslu'nun da dosyada adının geçmesine dikkat çekti.

Haberlere sızdırılan gizli tanık ifadelerinde “Mehmet Akif Ersoy’la çok yakınlardı” alt metniyle Süleyman Soylu ile Ömer Çelik'in öne çıktığını hatırlatan Zeyrek, son zamanlarda Erdoğan'dan sonrası için lider olarak ismi geçince hedef olan Hakan Fidan için de benzer bir sürecin işletildiğini yazdı. Karşılığında ise Fidan’ın yakın çevresinin Ersoy’un Fidan’a çok yakın olmadığı, hatta Fidan’ın kendisine yakın olduğu izlenimi yarattığı gerekçesiyle Ersoy’a tepki gösterdiği bilgisini yaydı.

Zeyrek'e göre; yazılanlarda Numan Kurtulmuş da hedef alınan isimler arasına girerken bazı siyasetçilerin hedef tahtasında olduğu söylenebilir durumda. "Söz konusu siyasetçiler de yeni sistemin bürokratları ön plana çıkarıp siyaseti devre dışı bırakmasından yakınan siyasetçiler olarak öne çıkıyor. Son zamanlardaki ünlü operasyon ve soruşturmalarda dışlandığı söylenen Adalet Bakanı’nın da eski bir siyasetçi olduğunu unutmamak gerek."