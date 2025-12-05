Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi

Ekonomi yönetiminin beklenen enflasyona göre yılda 1 kez zam verdiği asgari ücretli, yılın ilk maaşının üzerinden çok geçmeden enflasyona yenildi. Enflasyona karşı direncini hızla kaybeden asgari ücret, alım gücünde her ay erimeye devam etti.

Asgari ücret zam oranları yeni yıl öncesinde havalarda uçuşurken en iyi ihimalle yüzde 30 zam alacağı konuşulan dar gelirli için çizilen kara tablo, bu yılın verileriyle netleşti. Asgari ücretli 2025'te kaybettiğini tamamlamadan yeni yıla geçecek.

ASGARİ ÜCRET DAHA ZAM GELMEDEN 85 BİN LİRA ERİDİ

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, asgari ücretlinin bul yıl ki kaybına dikkat çekerken iyimser senaryoda dahi gelecek yılında farklı geçmeyeceğini söyledi. Ekonomi yönetiminin tahminleri ve yaşanan sapmaları göz önüne alarak asgari ücretlinin kaybını ortaya koyan Aktaş, toplam 85 bin liralık açığı belirledi.

Asgari ücretlinin kaybını basit şekile hesaplayan Aktaş, 22.104 lira olarak bir yıl sabit tutulan minimum maaşın enflasyon kadar artsa 23.216 lira olacağını söyledi.

Dolayısıyla daha Ocak ayında 1.112 lira kayba uğrayan asgari ücretin her ayın TÜFE değişimine göre belirlenen fiyat artışı uygulandığında (aralık ayı artışını da yüzde 1 kabul edersek) yılın tümünde asgari ücretlinin 49.302 lira kayba uğradığı sonucuna vardı.

Bekelenen enflasyon verilerinin yaratacağı kaybı hesaplayarak gelecek yıl yaşanacak yaklaşık 36 bin liralık kaybı bulan Aktaş, şöyle devam etti: