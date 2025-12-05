Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi

2025 yılını tek zamla tamamlayacak olan asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi. Bu yıl 49 bin lira enflasyon karşısında eriyen asgari ücret, Alaattin Aktaş'ın hesaplamalarına göre; yüzde 30 zamlanır, 2026 yılı için yüzde 16 enflasyon tahmini 4 puanlık sapmayla 20 olarak gerçekleşirse 36 bin lira daha kaybedecek.

Ekonomi yönetiminin beklenen enflasyona göre yılda 1 kez zam verdiği asgari ücretli, yılın ilk maaşının üzerinden çok geçmeden enflasyona yenildi. Enflasyona karşı direncini hızla kaybeden asgari ücret, alım gücünde her ay erimeye devam etti.

Asgari ücret zam oranları yeni yıl öncesinde havalarda uçuşurken en iyi ihimalle yüzde 30 zam alacağı konuşulan dar gelirli için çizilen kara tablo, bu yılın verileriyle netleşti. Asgari ücretli 2025'te kaybettiğini tamamlamadan yeni yıla geçecek.

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, asgari ücretlinin bul yıl ki kaybına dikkat çekerken iyimser senaryoda dahi gelecek yılında farklı geçmeyeceğini söyledi. Ekonomi yönetiminin tahminleri ve yaşanan sapmaları göz önüne alarak asgari ücretlinin kaybını ortaya koyan Aktaş, toplam 85 bin liralık açığı belirledi.

Asgari ücretlinin kaybını basit şekile hesaplayan Aktaş, 22.104 lira olarak bir yıl sabit tutulan minimum maaşın enflasyon kadar artsa 23.216 lira olacağını söyledi.

Dolayısıyla daha Ocak ayında 1.112 lira kayba uğrayan asgari ücretin her ayın TÜFE değişimine göre belirlenen fiyat artışı uygulandığında (aralık ayı artışını da yüzde 1 kabul edersek) yılın tümünde asgari ücretlinin 49.302 lira kayba uğradığı sonucuna vardı.

Bekelenen enflasyon verilerinin yaratacağı kaybı hesaplayarak gelecek yıl yaşanacak yaklaşık 36 bin liralık kaybı bulan Aktaş, şöyle devam etti:

"2026’nın enflasyon hedefi yüzde 16, dolayısıyla asgari ücretin de bu oranda artırılması gerekir. Diyelim yüzde 30 artış yapıldı ve asgari ücret 28.735 liraya çıktı. 2025’in kaybının telafisi bir yana 2026’da kayıp oluşmayacak mı, oluşacak!

2026’nın resmi enflasyon hedefi yüzde 16 ama... Ekonomi yönetimi bile yüzde 20’nin hemen altına inmeyi başarı olarak görüyor. Diyelim 2026 enflasyonu yüzde 20 oldu (yüzde 19,6), yani aylık artış yüzde 1,5. Aylık artışlar tabii ki eşit olmaz, örneğin ocak ayı artışı yüksek gelir ama varsayalım dağılım eşit ve yüzde 1,5.

28.735 lira olarak belirlenecek asgari ücret daha ilk aydaki yüzde 1,5 enflasyon karşısında bile 431 lira kayba uğrayacak. Yılın tümündeki kayıp da 35.540 lirayı bulacak."

