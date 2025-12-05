CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı

CHP'nin İBB yargılamalarının TRT ekranlarından yayınlaması için Meclis'e verdiği önerge AKP ve MHP'li vekillerin oyları ile reddedildi. Bahçeli ve Erdoğan'ın yeşil ışık yakmasına rağmen ortaya çıkan bu tabloya Ahmet Hakan dahi anlam veremedi.

CHP’nin, seçimle gelinen kamu görevlerinde yargılananların davalarının TRT’den canlı yayınlanmasını öngören ve 9 aydır komisyonda bekleyen kanun teklifinin Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi 2 Aralık salı günü, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

BAHÇELİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı grup konuşmalarında, İstanbul’daki yargılamalara atıfla, "Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır" çağrısında bulunmuştu.

ERDOĞAN'DA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Bahçeli'nin TRT çıkışı Temmuz ayında Erdoğan'a sorulmuş, Erdoğan da "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur inşallah diyelim" diye yanıt vermişti.

İMAMOĞLU: SİZDE O CESARET NE GEZER

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu önergenin Bahçeli ve Erdoğan'ın ifadelerine rağmen reddedilmesinin ardından sosyal medya hesabından , "Hiç şaşırtmadınız bugüne kadar. Sizde o cesaret ne gezer. Madem TRT yok, yarın saat 19.30’da Güngören Meydanı var" tepkisini göstermişti.

AHMET HAKAN BİLE ANLAYAMADI

Bu konu bugün Ahmet Hakan'ın köşesinde yer aldı. Ahmet Hakan, Erdoğan ve Bahçeli'nin çağrılarını anımsatıp bu çağrılara rağmen vekillerin neden teklife hayır dediklerini kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade etti.

Ahmet Hakan'ın yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:

İBB davalarının TRT’den canlı yayınlanmasıyla ilgili CHP, Meclis’te bir teklif verdi.

Bu teklif, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Oysa biz biliyoruz ki...

- Devlet Bahçeli, “TRT’de yayınlansın” dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin bu çıkışına destek verdi.

AK Parti ve MHP’nin Meclis’teki temsilcileri, liderlerinin “yayınlansın” görüşüne rağmen neden teklife hayır dediklerini kamuoyuna açıklamalıdır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

