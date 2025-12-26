Kırmızı ışıkta durmayan araç ortalığı birbirine kattı

İstanbul Büyükçekmece'de kırmızı ışıkta durmayan sürücü, karşı yönde yeşil ışıkta seyiir halinde olan bir başka araca çarptı. Kaza anı başka bir sürücünün araç içi kamerasıyla kaydedildi.

KIRMIZI IŞIKTA DURMADI

Saat 15.40 sıralarında Celaliye Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı hafif ticari araç, bu sırada karşı yönde yeşil ışığın yanmasının ardından ilerleyen bir araca çarptı.

Korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetti: 21 yaralı

Çarpmanın şiddetiyle kazaya karışan araçlar savruldu.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı o sırada trafikte bulunan başka bir sürücünün araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Kamera kayıtlarında, sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı hafif ticari aracın, karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı anların açık şekilde yer aldığı görüldü.