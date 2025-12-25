Korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetti: 21 yaralı

Korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetti: 21 yaralı
Yayınlanma:
Hindistan’da bir kamyon yolcu otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde bir kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada, 9 kişi yaşamını yitirdi. 21 kişi ise yaralandı.

Hem ehliyetsiz hem alkollü! Polisten kaçarken kaza yaptıHem ehliyetsiz hem alkollü! Polisten kaçarken kaza yaptı

Yetkililer, bir kamyonun refüjü aşarak karşı yönden gelen yataklı yolcu otobüsüne çarptığını ifade etti. Çarpışmanın ardından ise otobüsün alev aldığı bildirildi.

BAŞBAKAN AÇIKLAMA YAPTI!

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından paylaşımda, yaşanan feci kaza ile ilgili açıklamalarda bulunarak ‘can kayıplarından derin üzüntü’ duyduğunu ifade etti.

Geri geri yola çıkan otomobil arkadan gelen otomobille çarpıştı: Kaza anı kameradaGeri geri yola çıkan otomobil arkadan gelen otomobille çarpıştı: Kaza anı kamerada

Narendra Mori, açıklamasında aynı zamanda yaralıların bir an önce iyileşmesi dileğinde bulundu.


Kaynak:DHA

Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
AKOM bu kez saatini vererek açıkladı: Birden soğuyacak kar yağacak
Gram altın rekor kırmıştı: İslam Memiş'ten uyarı geldi
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Türkiye
CHP’den Adalet Bakanı Tunç’a 'İBB borsası' çağrısı: Derhal müfettiş görevlendirilmeli
CHP’den Adalet Bakanı Tunç’a 'İBB borsası' çağrısı: Derhal müfettiş görevlendirilmeli
11'inci Yargı Paketi sonrası tahliyeler başladı
11'inci Yargı Paketi sonrası tahliyeler başladı