Korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetti: 21 yaralı

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde bir kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada, 9 kişi yaşamını yitirdi. 21 kişi ise yaralandı.

Yetkililer, bir kamyonun refüjü aşarak karşı yönden gelen yataklı yolcu otobüsüne çarptığını ifade etti. Çarpışmanın ardından ise otobüsün alev aldığı bildirildi.

BAŞBAKAN AÇIKLAMA YAPTI!

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından paylaşımda, yaşanan feci kaza ile ilgili açıklamalarda bulunarak ‘can kayıplarından derin üzüntü’ duyduğunu ifade etti.

Narendra Mori, açıklamasında aynı zamanda yaralıların bir an önce iyileşmesi dileğinde bulundu.



