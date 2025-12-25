Hem ehliyetsiz hem alkollü! Polisten kaçarken kaza yaptı

Hem ehliyetsiz hem alkollü! Polisten kaçarken kaza yaptı
Yayınlanma:
Karabük’te, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayıp kaçan 19 yaşındaki M.E.Y.'nin kullandığı otomobil kaldırıma çarptı. Yaşanan kazada, ehliyetsiz sürücü ile yanındaki kişi yaralanırken alkollü olduğu da tespit edilen sürücüye toplam 51 bin 948 lira para cezası uygulandı.

Karabük’ün Hürriyet Mahallesi’nde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki M.E.Y., Zonguldak Caddesi'ne geldiği sırada polisin 'dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Karabük-Yenice karayoluna gelen M.E.Y., burada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla kaldırıma çarptı.

polisin-dur-ihtarina-uymadi-kacarken-1078873-320187.jpg

2 KİŞİ YARALANDI!

Yaşanan kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan M.E.Y. ile otomobilde bulunan Z.C.K., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Geri geri yola çıkan otomobil arkadan gelen otomobille çarpıştı: Kaza anı kameradaGeri geri yola çıkan otomobil arkadan gelen otomobille çarpıştı: Kaza anı kamerada

1.85 promil alkollü olduğu belirlenen ehliyetsiz sürücüye, 'Dur ikazına uymamak', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'Alkollü araç kullanmak' suçlarından toplam 51 bin 948 lira para cezası uygulandı. M.E.Y. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan da adli işlem başlatılırken, otomobil trafikten menedildi.

Kaynak:DHA

Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Türkiye
Karar Resmi Gazete'de! Genel aydınlatma sayaçları için verilen süre uzatıldı
Karar Resmi Gazete'de! Genel aydınlatma sayaçları için verilen süre uzatıldı
Türkiye’de ilgi odağı olan Tesla’nın 'gizli' mekanizması sorguda! Hayati sorun çıktı
Türkiye’de ilgi odağı olan Tesla’nın 'gizli' mekanizması sorguda! Hayati sorun çıktı
10 yıl önce gelen leylekler göç etmekten vazgeçti
10 yıl önce gelen leylekler göç etmekten vazgeçti