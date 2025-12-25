Hem ehliyetsiz hem alkollü! Polisten kaçarken kaza yaptı

Karabük’ün Hürriyet Mahallesi’nde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki M.E.Y., Zonguldak Caddesi'ne geldiği sırada polisin 'dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Karabük-Yenice karayoluna gelen M.E.Y., burada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla kaldırıma çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI!

Yaşanan kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan M.E.Y. ile otomobilde bulunan Z.C.K., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

1.85 promil alkollü olduğu belirlenen ehliyetsiz sürücüye, 'Dur ikazına uymamak', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'Alkollü araç kullanmak' suçlarından toplam 51 bin 948 lira para cezası uygulandı. M.E.Y. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan da adli işlem başlatılırken, otomobil trafikten menedildi.