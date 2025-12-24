Geri geri yola çıkan otomobil arkadan gelen otomobille çarpıştı: Kaza anı kamerada

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde oto yıkama dükkanından geri manevra yaparak yola çıkan otomobil, seyir halindeki otomobille çarpıştı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Tufanbeyli ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

GERİ GERİ YOLA ÇIKTI FACİA YAŞANDI

Oto yıkama dükkanından geri giderek yola çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, arkadan gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

O ANLAR KAMERADA

Yaralanan kimsenin olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası kaydında, kaza sırasında iş yerinin önünde bulunan kişilerin panik yaşadığı görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

