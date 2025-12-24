Park halindeki TIR'a çarpan otomobil pert oldu! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kilis'te içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil park halindeki TIR'a çarptı.

Akşam saat 21.00 sıralarında Mehmet Abdi Bulut Mahallesi'nde meydana gelen kazada, L.J.'nin kullandığı 34 KU 7871 plakalı otomobil, park halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 AFH 895 plakalı TIR'a çarptı.

Akhisar’da feci kaza: TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü yaşam savaşı veriyor

Kazayı görenler çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptıkları ilk kontrolde otomobil sürücüsü ile yanında bulunan J.Y.'nin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan J.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı