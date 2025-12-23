Akhisar’da feci kaza: TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü yaşam savaşı veriyor

Yayınlanma:
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde kontrolden çıkan TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü İ.N. (64) ağır yaralandı.

KAMYONET İLE TIR ÇARPIŞTI

Kaza saat 15.30 sıralarında Gelenbe mevkisinde meydana geldi. İ.N. idaresindeki 16 SB 295 plakalı zeytin yüklü kamyonet, kontrolü kaybetmesi sonucu aynı istikamette giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 68 ADS 763 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan İ.N., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen İ.N, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

