Nevşehir’de feci kaza! Otomobil tır ile kafa kafaya çarpıştı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde, saat 15. 00 sırasında meydana gelen olayda, Muammer Ü. kontrolündeki otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü Muammer Ü. (56) ve yanında bulunan Münevver Ü. (56), E.K. (24) ve F.K. (23) yaralandı.

Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı: 4 yaralı

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalelerin ardından müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Yaralılardan Münevver Ü., doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.