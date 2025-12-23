Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı: 4 yaralı

Dün öğle saatlerinde Manavgat Otogar Kavşağı’nda meydana gelen olayda, kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler bir vakaya yetişmeye çalışan ambulansın sirenlerini duyunca yol açmak istedi. En önde bulunan Hasan Demirel idaresindeki 07 JA 232 plakalı otomobil, ambulansa geçiş alanı bırakmak için kavşağa girdiği sırada, Alanya istikametinden gelen İbrahim Örnek yönetimindeki 34 KGG 588 plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler Hasan Demirel ve İbrahim Örnek ile yolcular Nafiz Demirel ve Hasan Ünaldı yaralandı.

Kaza anında olay yerinde bulunan ve yol verilmek istenen ambulanstaki sağlık görevlileri, vakit kaybetmeden araçlarından inerek yaralılara müdahale etti. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilirken, kazanın şiddeti çevreye savrulan parçalarla gözler önüne serildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birinin direksiyonu kaza yerinin 15 metre gerisinde, aküsü ise 130 metre ilerisinde bulundu. Bölgedeki ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yaklaşık bir saat sonra normale döndü.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, otomobilin ambulansa yol vermek için kırmızı ışıkta yola çıkışı ve ardından hızla gelen diğer araçla çarpışma anı saniye saniye kaydedildi.