Arabistan'da bulunan Türk kafilesine araba çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu İletişim Ateşeliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kaza Mekke'deki Mahbes garajı yakınlarında meydana geldi. Umre görevini yerine getirmek üzere bölgede bulunan vatandaşlara bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşanan kazada Abidin Dağköy hayatını kaybetti. Yaralanan Emine Dağköy ve Birol Yalçın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AMBULANS UÇAK TALEBİNDE BULUNULDU

Başkonsolosluktan yapılan açıklamada, yaralılardan Birol Yalçın’ın tedavisinin ardından taburcu edildiği, diğer yaralı Emine Dağköy'ün Türkiye'ye nakli için ise Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talebinde bulunulduğu bildirildi.

Olayın hemen ardından diplomatik ve sağlık süreçlerini başlatan konsolosluk makamları, mağdur ailelerle irtibat kurarak süreci yakından takip etmeye başladı. Kazayla ilgili adli incelemeler Suudi Arabistan yetkilileri tarafından sürdürülüyor.