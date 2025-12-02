İmamoğlu'ndan TRT tepkisi: Tarih vererek çağrı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, seçilmişlerin yargılamalarının TRT'de yayımlanmasını öngören kanun teklifinin TBMM'de AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesinin ardından açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Hiç şaşırtmadınız bugüne kadar. Sizde o cesaret ne gezer. Madem TRT yok, yarın saat 19.30’da Güngören Meydanı var" dedi.

"SİZDE O CESARET NE GEZER"

X'te Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden ve Whatsapp ile Instagram'da kendi adına olan hesaplarından mesaj yayımlayan İmamoğlu, "Sizde o cesaret ne gezer" tepkisi gösterdi. İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Hiç şaşırtmadınız bugüne kadar. Sizde o cesaret ne gezer.

Madem TRT yok, yarın saat 19.30’da Güngören Meydanı var."