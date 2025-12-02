İmamoğlu'ndan TRT tepkisi: Tarih vererek çağrı yaptı

Yayınlanma:
İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, seçilmişlerin yargılamalarının TRT'de yayımlanmasını öngören kanun teklifinin TBMM'de AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, tarih vererek çağrı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, seçilmişlerin yargılamalarının TRT'de yayımlanmasını öngören kanun teklifinin TBMM'de AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesinin ardından açıklama yaptı.

Bahçeli gündeme getirmişti: CHP’nin ‘Duruşmalar TRT’de yayınlansın’ teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildiBahçeli gündeme getirmişti: CHP’nin ‘Duruşmalar TRT’de yayınlansın’ teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İmamoğlu, "Hiç şaşırtmadınız bugüne kadar. Sizde o cesaret ne gezer. Madem TRT yok, yarın saat 19.30’da Güngören Meydanı var" dedi.

"SİZDE O CESARET NE GEZER"

X'te Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden ve Whatsapp ile Instagram'da kendi adına olan hesaplarından mesaj yayımlayan İmamoğlu, "Sizde o cesaret ne gezer" tepkisi gösterdi. İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Hiç şaşırtmadınız bugüne kadar. Sizde o cesaret ne gezer.

Madem TRT yok, yarın saat 19.30’da Güngören Meydanı var."

ekran-goruntusu-2025-12-02-210851.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
Siyaset
Sinan Ateş suikastı: ABD’den gelen flash bellekten delil çıkmadı
Sinan Ateş suikastı: ABD’den gelen flash bellekten delil çıkmadı
Yeni 'Silkeleme' hamlesini CHP'li Ösen duyurdu! "CHP’li büyükşehirlerin elini kolunu bağlama girişimi"
Yeni 'Silkeleme' hamlesini CHP'li Ösen duyurdu! "CHP’li büyükşehirlerin elini kolunu bağlama girişimi"