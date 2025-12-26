BUDO'nun 1 Ocak'taki 2 seferi iptal edildi

Yayınlanma:
BUDO'nun 1 Ocak'ta yapılması planlanan 2 seferinin iptal edildiği duyuruldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

BUDO'NUN 1 OCAK'TA İKİ SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarılarının ardından, Bursa’da Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 1 Ocak 2026 tarihinde yapılması planlanan iki seferinin iptal edildiği bildirildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 01.01.2026 tarihindeki 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 01.01.2026 tarihindeki saat 07.00 Bursa-(Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

