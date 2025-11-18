BUDO ve feribot seferlerine fırtına engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporlarına göre Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde bugün fırtına bekleniyor. Söz konusu fırtınada rüzgarın zaman zaman hızının 70 km'ye çıkabileceği ifade edildi.

Ne sağanak ne de kar... Marmara ve Ege için fırtınalı gün uyarısı!

BUDO'DA 8 SEFER İPTAL

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO’nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre;

07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08.00 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve

12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

KUZEY EGE’DE FERİBOTLAR DA ETKİLENDİ

Olumsuz hava koşulları Kuzey Ege’deki deniz ulaşımını da aksattı. GESTAŞ, Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, Kabatepe’den Gökçeada’ya 09.00 ve 14.00; Gökçeada’dan Kabatepe’ye ise 07.00 ve 12.00 seferleri yapılacak.

Kabatepe’den 13.00, 17.00 ve 21.00; Gökçeada’dan ise 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

BOZCAADA HATTINDA SAAT DEĞİŞİMİ

Geyikli-Bozcaada hattında ise iptal yerine saat düzenlemesi yapıldı.

Bozcaada’dan 18.00’de yapılması planlanan sefer 17.00’ye çekildi.

Geyikli’den 19.00’da gerçekleştirilecek sefer ise 18.00’de yapılacak.