Ne sağanak ne de kar... Marmara ve Ege için fırtınalı gün uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Şiddetli fırtına geliyor!

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLARDA KAYDA DEĞER DEĞİŞİM YOK

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.