Ne sağanak ne de kar... Marmara ve Ege için fırtınalı gün uyarısı!

Ne sağanak ne de kar... Marmara ve Ege için fırtınalı gün uyarısı!
Yayınlanma:
Meteoroloji, 18 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Edirne ve Kırklareli'nde sağanak bekleniyor. Sabah saatlerinde 2 ilde etkili olması beklenen yağmur dışında; Marmara ile Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Şiddetli fırtına geliyor!Meteoroloji uyardı: Şiddetli fırtına geliyor!

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

0612buyuk.png

SICAKLIKLARDA KAYDA DEĞER DEĞİŞİM YOK

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Türkiye
Bursa’daki yangından acı haber: 80 yaşındaki vatandaş ölü bulundu
Bursa’daki yangından acı haber: 80 yaşındaki vatandaş ölü bulundu
İmamoğlu şov yapar kampanyası…
İmamoğlu şov yapar kampanyası…