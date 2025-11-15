Meteoroloji uyardı: Şiddetli fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Antalya Körfezi'nin batısını içine alan Batı Akdeniz bölgesi için bugün fırtına uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), denizcilik faaliyetlerini ve kıyı şeridini etkileyecek önemli bir hava durumu uyarısı yayımladı. Buna göre, Batı Akdeniz'in Antalya Körfezi'nin batı bölgelerinde bugün şiddetli fırtına bekleniyor.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50 ila 75 kilometre hız) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildi.

OLASI OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLMA ÇAĞRISI

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtti. Kıyı şeridinde bulunan ve denize açılacak olan vatandaşların ve denizcilerin, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

