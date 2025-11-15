O illerde yağmur bardaktan boşanırcasına yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) göre, yurdun batı ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde; Erzurum, Muş ve Bitlis’in doğu ilçeleriyle Kars, Ağrı ve Van’ın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgâr Marmara’da kuzeyli, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esecek.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara

Edirne, Kırklareli ve Çanakkale ile Balıkesir’in batı ilçelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve sis etkili olabilir.

İstanbul: 20 derece, parçalı bulutlu

Bursa: 22 derece, parçalı bulutlu

Çanakkale: 21 derece, öğleden sonra sağanak

Kırklareli: 19 derece, öğleden sonra sağanak

Ege

Kıyı Ege’de öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

İzmir: 24 derece, öğleden sonra sağanak

Muğla: 20 derece, öğleden sonra sağanak

Denizli: 22 derece, parçalı bulutlu

Afyonkarahisar: 19 derece, parçalı bulutlu

Akdeniz

Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Adana: 29 derece, az bulutlu

Antalya: 24 derece, parçalı bulutlu

Hatay: 27 derece, az bulutlu

Isparta: 20 derece, parçalı bulutlu

İç Anadolu

Hava açık ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor.

Ankara: 20 derece, az bulutlu

Eskişehir: 19 derece, az bulutlu

Konya: 20 derece, az bulutlu

Nevşehir: 19 derece, az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve sis görülebilir.

Bolu: 21 derece, parçalı bulutlu

Düzce: 21 derece, parçalı bulutlu

Zonguldak: 19 derece, parçalı bulutlu

Sinop: 22 derece, parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölge genelinde hava parçalı bulutlu. Yağış beklenmiyor.

Samsun: 19 derece, parçalı bulutlu

Amasya: 22 derece, parçalı bulutlu

Trabzon: 20 derece, parçalı bulutlu

Rize: 21 derece, parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

Erzurum, Muş ve Bitlis’in doğu ilçeleri ile Kars, Ağrı ve Van’ın batısında öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum: 16 derece, öğleden sonra sağanak

Kars: 17 derece, öğleden sonra sağanak

Van: 16 derece, öğleden sonra sağanak

Malatya: 22 derece, parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Hava parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor.

Diyarbakır: 27 derece, az bulutlu

Gaziantep: 26 derece, az bulutlu

Mardin: 25 derece, az bulutlu

Siirt: 26 derece, az bulutlu