O illerde yağmur bardaktan boşanırcasına yağacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) göre, yurdun batı ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde; Erzurum, Muş ve Bitlis’in doğu ilçeleriyle Kars, Ağrı ve Van’ın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgâr Marmara’da kuzeyli, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esecek.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Marmara
Edirne, Kırklareli ve Çanakkale ile Balıkesir’in batı ilçelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve sis etkili olabilir.
İstanbul: 20 derece, parçalı bulutlu
Bursa: 22 derece, parçalı bulutlu
Çanakkale: 21 derece, öğleden sonra sağanak
Kırklareli: 19 derece, öğleden sonra sağanak
Ege
Kıyı Ege’de öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
İzmir: 24 derece, öğleden sonra sağanak
Muğla: 20 derece, öğleden sonra sağanak
Denizli: 22 derece, parçalı bulutlu
Afyonkarahisar: 19 derece, parçalı bulutlu
Akdeniz
Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.
Adana: 29 derece, az bulutlu
Antalya: 24 derece, parçalı bulutlu
Hatay: 27 derece, az bulutlu
Isparta: 20 derece, parçalı bulutlu
İç Anadolu
Hava açık ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor.
Ankara: 20 derece, az bulutlu
Eskişehir: 19 derece, az bulutlu
Konya: 20 derece, az bulutlu
Nevşehir: 19 derece, az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve sis görülebilir.
Bolu: 21 derece, parçalı bulutlu
Düzce: 21 derece, parçalı bulutlu
Zonguldak: 19 derece, parçalı bulutlu
Sinop: 22 derece, parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Bölge genelinde hava parçalı bulutlu. Yağış beklenmiyor.
Samsun: 19 derece, parçalı bulutlu
Amasya: 22 derece, parçalı bulutlu
Trabzon: 20 derece, parçalı bulutlu
Rize: 21 derece, parçalı bulutlu
Doğu Anadolu
Erzurum, Muş ve Bitlis’in doğu ilçeleri ile Kars, Ağrı ve Van’ın batısında öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Erzurum: 16 derece, öğleden sonra sağanak
Kars: 17 derece, öğleden sonra sağanak
Van: 16 derece, öğleden sonra sağanak
Malatya: 22 derece, parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Hava parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor.
Diyarbakır: 27 derece, az bulutlu
Gaziantep: 26 derece, az bulutlu
Mardin: 25 derece, az bulutlu
Siirt: 26 derece, az bulutlu