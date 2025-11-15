O illerde yağmur bardaktan boşanırcasına yağacak

O illerde yağmur bardaktan boşanırcasına yağacak
Yayınlanma:
Meteoroloji uyardı: Batı ve doğuda sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak etkili olacak. İç kesimlerde pus ve sis görülecek. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) göre, yurdun batı ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde; Erzurum, Muş ve Bitlis’in doğu ilçeleriyle Kars, Ağrı ve Van’ın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgâr Marmara’da kuzeyli, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esecek.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara

Edirne, Kırklareli ve Çanakkale ile Balıkesir’in batı ilçelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve sis etkili olabilir.

İstanbul: 20 derece, parçalı bulutlu
Bursa: 22 derece, parçalı bulutlu
Çanakkale: 21 derece, öğleden sonra sağanak
Kırklareli: 19 derece, öğleden sonra sağanak

Ege

Kıyı Ege’de öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

İzmir: 24 derece, öğleden sonra sağanak
Muğla: 20 derece, öğleden sonra sağanak
Denizli: 22 derece, parçalı bulutlu
Afyonkarahisar: 19 derece, parçalı bulutlu

Akdeniz

Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Adana: 29 derece, az bulutlu
Antalya: 24 derece, parçalı bulutlu
Hatay: 27 derece, az bulutlu
Isparta: 20 derece, parçalı bulutlu

Hani Hatay küllerinden doğmuştu? Yollar göle döndü dükkanları su bastıHani Hatay küllerinden doğmuştu? Yollar göle döndü dükkanları su bastı

İç Anadolu

Hava açık ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor.

Ankara: 20 derece, az bulutlu
Eskişehir: 19 derece, az bulutlu
Konya: 20 derece, az bulutlu
Nevşehir: 19 derece, az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve sis görülebilir.

Bolu: 21 derece, parçalı bulutlu
Düzce: 21 derece, parçalı bulutlu
Zonguldak: 19 derece, parçalı bulutlu
Sinop: 22 derece, parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölge genelinde hava parçalı bulutlu. Yağış beklenmiyor.

Samsun: 19 derece, parçalı bulutlu
Amasya: 22 derece, parçalı bulutlu
Trabzon: 20 derece, parçalı bulutlu
Rize: 21 derece, parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

Erzurum, Muş ve Bitlis’in doğu ilçeleri ile Kars, Ağrı ve Van’ın batısında öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum: 16 derece, öğleden sonra sağanak
Kars: 17 derece, öğleden sonra sağanak
Van: 16 derece, öğleden sonra sağanak
Malatya: 22 derece, parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Hava parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor.

Diyarbakır: 27 derece, az bulutlu
Gaziantep: 26 derece, az bulutlu
Mardin: 25 derece, az bulutlu
Siirt: 26 derece, az bulutlu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Türkiye
Kumpir ve midyeden zehirlendi demişlerdi 'dış müdahale' şüphesi ortaya çıktı
Kumpir ve midyeden zehirlendi demişlerdi 'dış müdahale' şüphesi ortaya çıktı
Her sinyal 30 saniye sürdü! Anne ve oğlunun ölümündeki sır o telefonda mı?
Her sinyal 30 saniye sürdü! Anne ve oğlunun ölümündeki sır o telefonda mı?