Hani Hatay küllerinden doğmuştu? Yollar göle döndü dükkanları su bastı
6 Şubat depremlerinde en ağır hasar alan il olan Hatay'da AKP iktidarı 'Küllerinden doğdu' dese de şehri yine su bastı.

Resmi verilere göre 50 binden fazla kişinin öldüğü 6 Şubat depremleri 11 ili etkili.Bu iller arasında olan Hatay'da 24 bin kişi hayatını kaybetti. Depremzedeler, felaketin üzerinden 1000 gün geçmiş olmasına rağmen yaralarını saramadı.

AKP iktidarı da Hatay'da yaptığı çalışmaları överken hala binlerce kişi konteynera mahkum.

Geçtiğimiz haftalarda da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor" diyerek Hatay'ın bir caddesinin drone ile çekilmiş görüntüsünü paylaşmıştı.

Muhalefette 'Drone'u daha yukarı kaldırın' diyerek Hatay'ın genel olarak hala büyük bir tahribat içinde olduğunu söylemişti.

hatayda-saganak-cadde-ve-sokaklar-gole-1016294-301508.jpg

Kurum'un 13 Ekim'deki bu açıklamasından birkaç gün sonra Hatay'ı sel almış depremzedeler büyük zorluklar yaşamıştı.

hatayda-saganak-cadde-ve-sokaklar-gole-1016295-301508.jpg

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER ALTYAPI DA

İktidarın Hatay'da öve öve bitiremediği çalışmalarda altyapının eksikliği bu ayda ortaya çıktı. İktidar ne kadar övse de bugün yine Hatay sel aldı.

hatayda-saganak-cadde-ve-sokaklar-gole-1016296-301508.jpg

Özellikle İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aniden bastıran şiddetli yağış, hayatı felç etti.

hatayda-saganak-cadde-ve-sokaklar-gole-1016292-301508-001.jpg

İlçelerin ana caddeleri ve ara sokakları göle döndü. Bazı araçlar mahsur kaldı. İlçelerde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı.

hatayda-saganak-cadde-ve-sokaklar-gole-1016293-301508-001.jpg

Belediye ekipleri, yağışın ardından olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak:Halktv, DHA

