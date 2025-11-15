Lapa lapa yağdı: O ilde kar kalınlığı 40 santime ulaştı!

Sivas’ta etkili olan kar yağışı, kentte bir günü aşkın süredir yaşamı olumsuz etkiliyor. Dün sabah başlayan ve gece boyunca aralıksız süren yağış, şehri tamamen beyaza bürüdü.

Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 20 santime ulaşırken, yüksek kesimlerde 40 santimi geçti. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece olarak ölçüldü.

Yoğun kar nedeniyle ulaşımda da aksaklıklar yaşandı. Gece boyunca yağışın devam ettiği Kangal–Sivas, Kangal–Hekimhan ve Kangal–Gürün yolları güvenlik gerekçesiyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Divriği–Kangal ve Koyulhisar–Mesudiye yollarında ise ağır vasıtaların geçişine izin verilmedi. Yollarda mahsur kalan bazı araçlar, iş makineleri ve traktörlerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. ​​​​​​​

Sabah saatleriyle birlikte kar yağışı etkisini kaybederek yerini yağmura bıraktı. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.